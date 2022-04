MP-AP promove curso de capacitação Noções Sobre Propaganda Eleitoral 

Na última segunda-feira (25), a Procuradoria-Geral do Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), promoveu o curso “Noções Sobre Propaganda Eleitoral”. O evento tem o objetivo de promover um melhor entendimento e capacitar os participantes sobre as atualizações da propaganda eleitoral visando as eleições de 2022. O público alvo foram promotores de Justiça e servidores do MP-AP

O evento ocorreu de forma híbrida no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) e no formato virtual através da plataforma Zoom. A capacitação foi aberta pelo promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (CAOE), Ricardo Crispino, que no ato representou a procuradora-geral de Justiça do MP-AP, Ivana Cei.

O treinamento também contou com a participação de membros dos Ministérios Públicos do Acre, Espírito Santo, Rondônia e Santa Catarina, além de servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) e das forças de segurança do Estado.

A capacitação foi ministrada pelo palestrante e servidor da Justiça Eleitoral do Mato Grosso do Sul, Marcelo de Souza, que na oportunidade agradeceu ao MP-AP e falou sobre o evento.

“Fico muito feliz de estar aqui no Amapá agradeço o Ministério Público do Amapá pela oportunidade. Viemos trazer, de maneira geral, informações, conceitos básicos e novidades, além de facilitar o compreendimento sobre Propaganda Eleitoral para quem trabalhará nas Eleições 2022. Apenas a informação possibilita a segurança neste trabalho”, frisou Marcelo de Souza.

O coordenador do CAOE ressaltou a importância do evento promovido pelo MP-AP.

“Esse é um tema muito pertinente devido o momento que vivemos perto de uma eleição, com o início dessa movimentação e discursam nas redes sociais. Por isso a iniciativa do MP-AP foi muito importante para que os nossos membros e servidores estejam capacitados sobre o tema”, pontuou o promotor de Justiça Ricardo Crispino.

A palestra ocorreu em dois períodos das 9h às 12h, durante o período da manhã. E pela tarde de 14h às 17h, com o total de 6h de evento.

