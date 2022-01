MP-AP cobra entre outras coisas, internet nas escolas de Macapá

MP-AP realizou audiência com secretário de Educação de Macapá para tratar de demandas para 2022

O Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (PJDE), realizou, na quarta-feira (5), a primeira audiência com o novo gestor da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Rodrigo Gomes. Na ocasião, a equipe da PJDE apresentou diversas demandas sobre educação municipal para o ano de 2022.

Participaram da reunião o subsecretário de Planejamento e Gestão da Semed, Diego Santos; o subsecretário de Gestão Educacional, Ebrely Nunes; o coordenador de Inovação e Análise de Dados e Tecnologia da Semed, Jesus Brito, e a equipe da PJDE.

Os temas abordados foram Matrícula Escolar, ações da Prefeitura de Macapá para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), alimentação e transporte escolar, entrega de notificações e ofícios da Promotoria à Secretaria, professor auxiliar e cuidador, implantação de internet nas escolas municipais, entre outros assuntos.

“Ficamos felizes em saber que temos o Ministério Público não somente como um órgão fiscalizador, mas acima de tudo como uma instituição que tem contribuído com a educação no município de Macapá. A Promotoria da Educação tem levantado dados importantes que nos ajudam a identificar problemas crônicos que precisam ser resolvidos e que temos pressa para resolver na educação de um modo geral, na estrutura física das escolas, na boa execução dos recursos públicos e na garantia de vaga nas escolas. É uma maneira para que a educação possa não somente garantir o processo do ensino-aprendizagem, mas, também, realizar sua função social dentro da sociedade: criar novos cidadãos que possam construir uma sociedade melhor”, destacou o secretário Rodrigo Gomes.

O titular da Promotoria da Educação, promotor de Justiça Roberto Alvares, fez as considerações sobre a primeira reunião de 2022. “Em primeiro lugar, gostaria de desejar boas-vindas ao professor Rodrigo Gomes, que carrega um grande desafio para 2022: melhorar os índices e promover educação de qualidade para as crianças desta capital. Observo o total empenho, tanto do novo secretário quanto dos demais integrantes da pasta, em resolver os problemas apresentados e gerar bons frutos para a educação, reafirmando que a equipe da PJDE estará sempre disposta a ajudar a Secretaria Municipal de Educação nessa nobre jornada. Logo, estabelecer esse diálogo respeitoso e permanente entre as instituições é, sem dúvida, o que vai estreitar os caminhos do presente com o futuro, elo fundamental e desejado nesse novo descortinar da educação macapaense”, pontuou Alvares.

