Autoridade dos EUA alerta que Ômicron pode sobrecarregar hospitais

O especialista em doenças infecciosas dos EUA Anthony Fauci alertou nesta quarta-feira (5) contra complacência com a variante Ômicron do novo coronavírus, dizendo que o grande número de casos pode sobrecarregar hospitais, apesar dos sinais de menor gravidade.

O ritmo impressionante de disseminação da Ômicron complicou a vida em todo o país ao afetar o reinício das aulas após o feriado, interromper viagens aéreas, fechar locais de entretenimento e atrapalhar os planos de volta aos escritórios.

O número médio de novos casos de covid-19 em sete dias nos Estados Unidos atingiu 540 mil, um novo pico pelo oitavo dia consecutivo na terça-feira. As hospitalizações de pacientes com covid-19 aumentaram 45% nos últimos sete dias e estão em mais de 111 mil, um número não visto desde janeiro de 2021.

“(Ômicron) Ainda pode estressar nosso sistema hospitalar porque uma certa proporção de um grande volume de casos, não importa o que aconteça, será grave”, disse Fauci a repórteres em uma entrevista na Casa Branca.

Em Ohio, Estado com a segunda maior taxa per capita de hospitalizações por covid-19 no país, a equipe de um pequeno hospital comunitário disse que está em dificuldades para lidar com o fluxo de pacientes.

Alguns pacientes estiveram na unidade de terapia intensiva (UTI) de 12 leitos no Hospital Western Reserve em Cuyahoga Falls por até seis semanas, com a maioria aparentando estar sofrendo da variante Delta, disse a equipe do hospital.

Pacientes de até 30 anos usam ventiladores, e três pacientes morreram em um dia em várias ocasiões nos últimos meses, afirmou Susan Straus, diretora de cuidados intensivos do hospital.

Reuters

