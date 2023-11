INSS leva serviços previdenciários a população em Oiapoque

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no estado do Amapá integrará ação itinerante da justiça trabalhista programada para ocorrer de 25 a 29 de novembro de 2023, na cidade de Oiapoque. Durante esse período, serão oferecidos serviços e atendimentos essenciais à comunidade em geral.

Os serviços incluirão:

Consultas a Aposentadorias/Consignações; Informações sobre o Benefício de Prestação Continuada ao Idoso/Deficiente; Consultas sobre andamentos de processos no INSS (pendentes ou concluídos); Fechamento de vínculos extemporâneos, dentre outros.

Os atendimentos acontecerão conforme programação abaixo:

Dia 25.11: 10h às 18h – Quilombo Vila Velha do Cassiporé;

Dia 26.11: 14h às 18h – Quilombo Kolumbo do Patuazinho;

De 27 a 29: 08h30 às 13h30 – Unidade do Superfácil, na sede do município.

A integração do INSS reforça o compromisso em levar serviços e benefícios, proporcionando acessibilidade e eficiência no atendimento às demandas previdenciárias diretamente à comunidade de Oiapoque.

Um pouco sobre Oiapoque

Oiapoque é um município localizado no estado do Amapá, na região norte do Brasil. Está há cerca de 600 km de Macapá, capital do estado e faz fronteira com a Guiana Francesa. Sua população é de aproximadamente 24 mil habitantes. Destaca-se pelos seus belos cenários naturais, como igarapés, rios e florestas, além de abrigar o Parque Nacional Cabo Orange, que possui uma grande diversidade de fauna e flora. A economia de Oiapoque é baseada principalmente no comércio, turismo e na pesca. A cidade possui uma cultura rica, influenciada principalmente pela presença de indígenas, quilombolas e imigrantes vindos do país vizinho.

INSS – SECOM/AP

