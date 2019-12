Prefeito Clécio emite nota de pesar pela morte do músico Walber Silva

Foi com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do músico, produtor cultural, fundador e idealizador da Banda Negro de Nós e tecladista Walber Guimarães da Silva, que nos deixou aos 60 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca, nesta sexta-feira, 13. O Amapá perde um grande músico e incentivador da cultura, que por onde passou deixou registrado o amor pela sua terra e música.

Walber também fazia parte da diretoria da Associação dos Músicos e Compositores do Amapá (Amcap) e colaborou bastante com o desenvolvimento da música regional, que teve sua identidade reforçada. Nas palavras da cantora e vocalista da Negro de Nós, Silmara Lobato, ela define Walber como um dos maiores e melhores produtores que a música amapaense teve, um artista brilhante.

Lembro do Walber nos palcos, da sua entrega, da sua paixão pela arte. Trabalhamos juntos em várias produções culturais, lembro da sua luta em colocar a música amapaense no cenário nacional, assim sempre expandiu fronteiras e horizontes. Walber ficará guardado nos corações e, com certeza, a sua semente da musicalidade se multiplicará.

Peço a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de profunda dor, que Walber tenha um descanso ao lado do pai celestial.

Clécio Luís

Prefeito de Macapá

