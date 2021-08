Profissionais da Educação e Forças Armadas começam a receber a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 na segunda-feira (9)

Para aplicação da 1ª dose, a estratégia da semana é prosseguir com a repescagem gradativa do público adulto que perdeu a data de vacinação.

As ações de vacinação contra a Covid-19 realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) começam a atender os profissionais da Educação e Forças Armadas que estão no período de recebimento da 2ª dose do imunizante nesta segunda-feira (9). Também estão disponíveis as vacinas Pfizer e Coronavac para 2ª dose e 1ª dose para pessoas a partir de 60 anos e gestantes. A estratégia da semana é prosseguir com a repescagem gradativa do público adulto que perdeu sua data de vacinação.

1ª dose para 60 anos +

Para pessoas com idade a partir de 60 anos, a 1ª dose da vacina está disponível de 8h às 13h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Pedrinhas, Rosa Moita, Novo Horizonte, Álvaro Corrêa, Raimundo Hozanan e Pacoval. Neste mesmo horário, o público pode procurar ainda os pontos da Universidade Federal do Amapá (Unifap), Instituto Federal do Amapá (IFAP) e Universidade Federal do Amapá (UEAP).

É necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

2ª dose de Pfizer

As pessoas que estão na data de recebimento da 2ª dose da vacina Pfizer, marcada no cartão de vacinação, serão atendidas de 8h às 13h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Pedrinhas, Rosa Moita, Novo Horizonte, Álvaro Corrêa, Raimundo Hozanan e Pacoval. Neste mesmo horário, o público pode procurar ainda os pontos da Universidade Federal do Amapá (Unifap), Instituto Federal do Amapá (IFAP) e Universidade Federal do Amapá (UEAP).

É necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da 1ª dose.

2ª dose de Coronavac

A 2ª dose da vacina Coronavac está disponível nos pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Marabaixo, Rodovia do Curiaú e quadra da Igreja Jesus de Nazaré. O atendimento é das 9h às 15h e para receber o imunizante, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da 1ª dose.

2ª dose de Astrazeneca

Para o público com a data de recebimento da 2ª dose da Astrazeneca marcada no cartão de vacinação para esta segunda-feira, as ações ocorrem nas UBSs Cidade Nova, Brasil Novo, Marabaixo e Fazendinha, das 8h às 13h.

É necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da 1ª dose.

Gestantes

Gestantes que ainda não receberam a 1ª dose da vacina e mulheres que estão no prazo de recebimento da 2ª dose podem ir até à UBS Leozildo Fontoura no horário de 8h às 13h.

A gestante que recebeu a primeira dose da AstraZeneca, que foi suspensa para esse grupo seguindo recomendação do Ministério da Saúde, realizará intercambialidade de dose para completar o seu ciclo de imunização.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado