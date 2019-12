Acompanhe nesta sexta-feira o último fenômeno astronômico de 2019

A chuva de meteoros Geminídeas, que acontece uma vez por ano, começou na última segunda-feira (9) e terá o seu pico entre a noite desta sexta-feira (13) e a madrugada de sábado (14), melhor momento para se observar o último fenômeno astronômico de 2019, que pode ser visto de qualquer lugar do planeta.

Todos os anos, em dezembro, a Terra cruza a órbita do meteoro 3200 Faetonte durante a sua trajetória ao redor do Sol. E ao passar por esta região, os detritos do corpo celeste — milhares de pedaços de rochas e pequenos destroços — acabam entrando na nossa atmosfera.

É neste momento que ocorre o tradicional fenômeno, com os detritos do meteoro passando em alta velocidade pela atmosfera terrestre (em torno de 260 mil km/h) como se fossem pequenas bolas de fogo cruzando o céu.

Durante o pico das Geminídeas é possível ver até 120 estrelas cadentes por hora no céu, de acordo com a BBC. Todo este espetáculo espacial pode ser observado a olho nu, sem usar telescópio ou qualquer tipo de equipamento.

Como assistir

Para ver a chuva de meteoros Geminídeas basta olhar na direção da constelação de Gêmeos, um pouco acima do ponto leste. Se você mora na região Sudeste, o melhor horário para ver as estrelas cadentes é por volta das 23h desta sexta. Já os moradores mais ao norte do país verão o fenômeno em sua plenitude mais cedo, enquanto na região Sul o pico acontecerá mais tarde.

Localize a constelação de gêmeos usando o app Sky View, pois ela aparece em locais diferentes de acordo com a sua localização (fonte:optclean)

A visualização é melhor em regiões escuras e distantes das luzes das cidades. Uma dica interessante é olhar para o céu por alguns minutos para os olhos se acostumarem à escuridão, lembrando que a Lua cheia pode dificultar a visualização, assim como as condições meteorológicas e a poluição luminosa do local.

Para localizar a constelação correta, baixe o Sky View para Android ou iOS.

Na madrugada de sábado (13) para domingo (14) também haverá boas condições para ver a chuva de meteoros.

