Comunicado: Governo do Amapá decreta a segunda-feira, 28, como ponto facultativo em homenagem ao Dia do Servidor Público

A medida alcança todos os órgãos da administração pública estadual.

Em homenagem ao Dia do Servidor Público, na segunda-feira, 28, o Governo do Amapá decretou a data como ponto facultativo. A medida destaca os servidores como membros essenciais para o processo de desenvolvimento do estado e alcança todos os órgãos da administração pública estadual, direta e indireta.

CONFIRA O DECRETO

Serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, funcionarão sob regime de plantão para manter a continuidade do atendimento à população.

