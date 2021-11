Fecomércio AP lança mais uma edição do Concurso de Vitrines e Fachadas

Além das categorias tradicionais, residências também podem concorrer.

Incentivando a criatividade neste natal, a Fecomércio Amapá está com as inscrições abertas para mais uma edição do Concurso de Vitrines e Fachadas: O encanto do Comércio no Natal.

Realizado há mais de dez anos pela Federação, o concurso já premiou diversas empresas nos mais variados segmentos comerciais. A iniciativa é tradição no comércio macapaense e tem como objetivo estimular o clima natalino no centro comercial e nos principais shoppings da cidade.

Para participar é necessário enviar três (03) fotos de ângulos diferentes da decoração atual (2021) da vitrine/fachada, junto com os dados da respectiva empresa (nome fantasia, CNPJ, endereço e telefone para contato) ou da respectiva residência (nome completo do responsável, e-mail, endereço, comprovante de residência e telefone para contato) para o e-mail: [email protected]

Os interessados em participar podem acessar o edital no link da Bio no Instagram da Fecomércio Amapá e conferir todos os detalhes. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 11/12/21.

Julgamento

O julgamento do Concurso de Vitrines e Fachadas do ano de 2021 terá duas modalidades de votos para eleger o vencedor que estarão divididas em:

A) Um voto para apurar a soma numérica das “curtidas” nas fotos publicadas no perfil oficinal da Fecomércio/AP no Instagram (@fecomercioap) e Facebook, sendo que a cada 20 (vinte) curtidas equivalerá a 1 (um) ponto, e os pontos fracionados restantes que não computarem acima de 10 (dez) serão desconsiderados.

B) O segundo voto análise por uma comissão julgadora formada por cinco profissionais do Sistema Fecomércio, levando em consideração apenas aspectos decorativos, com pontuação de notas inteiras de um a dez, sem fração, e que obedecerem os critérios Originalidade; Criatividade na abordagem do tema natalino; e Impacto Visual.

O período de julgamento será entre os dias 17 a 31 de dezembro.

Premiação

O concurso irá premiar 02 (duas) empresas na categoria Vitrine, 02 (duas) empresas na categoria Fachada, 01 (uma) pessoa na categoria Residência e 01 (uma) pessoa no sorteio “Eu curto o Concurso de Vitrines e Fachadas” conforme distribuição a seguir:

Os 02 (dois) primeiros colocados do Concurso de Vitrines e Fachadas, na categoria Vitrine receberão os seguintes prêmios:

1º lugar: R$ 1.000,00 (mil reais);

2º lugar: R$ 800,00 (oitocentos reais).

Os 02 (dois) primeiros colocados do Concurso de Vitrines e Fachadas, na categoria Fachada receberão os seguintes prêmios:

1º lugar: R$ 800,00 (oitocentos reais);

2º lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais).

O (a) primeiro (a) colocado (a) do Concurso de Vitrines e Fachadas, na categoria Residência receberá o seguinte prêmio:

1º lugar: R$ 600,00 (seiscentos reais);

O (a) ganhador (a) do sorteio “Eu curto o Concurso de Vitrines e Fachadas” no perfil oficial da Fecomércio Amapá, no Instagram e Facebook, receberá o seguinte prêmio:

1º lugar: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

