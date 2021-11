Governo lança Dia D Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas no Amapá

O Governo do Amapá lança programação do Dia D – Dia Laranja de Mobilização, Prevenção e Combate Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas nesta quinta-feira, 25.



Este dia é o ponto emblemático dentro da programação dos 16 Dias de Ativismo, que ocorrerá até o dia 10 de dezembro com diversas ações no estado do Amapá organizadas pela Secretaria Extraordinária de Política para Mulheres (SEPM).



Também inseridos na programação, diversos órgãos da Rede de Atendimento à Mulher do Amapá (RAM), farão seus eventos interligados à SEPM, como as secretarias estaduais, municipais, órgãos de saúde e segurança pública, bem como os centros CRAMs, CAMUFs, e o AMA/LBTI.

