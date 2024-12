Segunda etapa do Flimac 2024 acontece de 3 a 7 de dezembro

Em sua programação, o Festival recebe a Periferia Brasileira de Letras e realiza as entregas do Prêmio Flimac de Poesia e do Troféu Juremas de Literatura; Confira a programação

Na próxima terça-feira, 3, inicia a segunda etapa do Festival Literário de Macapá 2024. Serão 5 dias de programação voltadas à literatura, arte e cultura amapaense na capital do Meio do Mundo. As atividades vão acontecer em diversos lugares da cidade, como o Centro Cultural Franco Amapaense, escolas estaduais e o Barracão da Tia Gertudres.

Esta segunda etapa do Festival é marcada pela entrega do Prêmio Flimac de Poesia aos vencedores das categorias Poema Escrito, Interpretação e Poema Mais Popular, dentre os 30 selecionados ao Prêmio, que ocorreu entre setembro e outubro deste ano.

Outro evento muito esperado é a entrega do Troféu Juremas de Literatura, que tem o intuito de reconhecer, premiar e registrar pessoas do segmento literário ou não, que se destacam por feitos extraordinários que contribuem em diversos setores. Este ano os homenageados são: Fernando Canto (em memória), Charles Chelala, Bruno Muniz, Wedson Castro, Piedade Videira, Diemeson Sfair, Lara Utzig, Eliane Duarte, Tia Zezé Libório, Joãozinho Gomes, Felipe Eugênio, Mariane Martins, Clícia Di Miceli, Marina Beckman e Clécio Luís.

Durante o Flimac também, acontece, pela primeira vez no estado do Amapá, o Círculo Metropolitano presencial da Periferia Brasileira de Letras – Vozes e Versos da Periferia, que é composta por 14 coletivos literários de 10 estados brasileiros, tendo representatividade no Amapá com o Coletivo Juremas. Uma iniciativa fruto da parceria da Cooperação da Fiocruz com Secretaria da Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura. A PBL tem como foco a promoção de políticas públicas saudáveis para o campo do livro, leitura, escrita, literatura e bibliotecas em territórios periféricos e é uma iniciativa da área de cultura da Cooperação Social da Fiocruz. O encontro celebra a inclusão do Coletivo Juremas na rede da PBL – região Norte.

“Estamos muito felizes por receber a Periferia Brasileira de Letras no Amapá e promover aos escritores, leitores e políticos do nosso estado e capital, essa chance de um diálogo único que a gente tem certeza que vai ser muito especial para o cenário da leitura e literatura daqui”, disse Carla Nobre, idealizadora do Festival Literário de Macapá e uma das fundadoras do Coletivo Juremas de Literatura.

Mesas de diálogos, exposições de artes visuais, poesia livre, apresentações musicais, contação de histórias e o circuito do Pedal Literário, compõem também a programação desta segunda etapa. Para as mesas de diálogo e para o Pedal Literário, haverá inscrição prévia online. Essas e outras informações você pode acompanhar pelo perfil oficial do Flimac no instagram @flimac_

O Festival Literário de Macapá é uma realização do Coletivo Juremas e da Produtora Cultural ÓI Noiz Akí e conta com a parceria do Amapá Garden Shopping e patrocínio do Governo do Amapá – Secretaria de Cultura, do senador Randolfe Rodrigues, da Caixa e do Governo Federal.

Confira a programação

Dia 03/12 – Terça-feira

• 09h: Flimac Na Escola Estadual Profª Maria Cavalcante de Azevedo Picanço;

• 18h às 22h: Abertura oficial da programação, entrega do Prêmio Flimac de Poesia e do Troféu Juremas de Literatura, no Centro Cultural Franco Amapaense.

Dia 04/12 – Quarta-feira

• 09h: Flimac Na Escola Estadual Rivanda Nazaré da SIlva Guimarães;

• 14h: Exposições de Artes Visuais e Círculo Metropolitano PBL – Vozes e Versos da Periferia, na Bibliogarden.

Dia 05/12 – Quinta-feira

• 14h: Flimac na Escola Estadual Maria do Carmo Viana dos Anjos;

• 14h: Flimac na Bibliogarden com apresentações artísticas, mesas de diálogo e Cine Juremas.

Dia 06/12 – Sexta-feira

• 14h: Flimac na Escola Estadual Nancy Nina da Costa;

• 14h: Mesas de Diálogo na Bibliogarden;

• 18h: Apresentações artísticas e mesa de diálogo no Barracão da Tia Gertrudes.

Dia 07/12 – Sábado

• 16h: Pedal Literário com saída do Residencial Vila das Oliveiras e chegada na Casa do Artesão com sarau Piritos Comem Manga na Avenida – em homenagem ao Fernando Canto.

• Show de enceramento com Poetas Azuis e Pegada de Gorila

Assessoria de imprensa

Bárbara Ribeiro – (96) 98116-5953

Thiago Soeiro – (96) 98140-4994

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...