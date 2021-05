Cantor Loham lança single inspirado na trajetória dos avós

Um ano após seu disco de estreia, Loham lança a inédita e autoral “Napoleão e Benedita” em todas as plataformas digitais

Com uma mistura de ritmos da MPB e do regionalismo do norte, o cantor e compositor Loham lançou em todas as plataformas digitais a música Napoleão e Benedita. A canção conta a trajetória dos avós, Napoleão e Benedita, que migraram do Pará para o Amapá na década de 70. Uma homenagem as famílias amazônicas.

Para além dos elementos pessoais e regionais presentes no novo trabalho, Loham consegue tocar em um sentimento universal a qualquer família. A escolha do lançamento para o dia das mães foi uma decisão do artista. “A história dos meus avós é única, mas a mensagem sobre família, acolhimento e pertencimento, é universal. Muitos de nós não poderão estar com suas famílias esse ano, eu não poderei, em especial no Dia das Mães; por isso senti necessidade de colocar essa música no mundo. Um afago em forma de canção”, detalha o artista.

Foto: Alex Mateus

A música foi escrita e composta por Loham, com produção do paraense Athos Araújo. “O Marabaixo serviu como principal referência para a música, uma identidade música que gosto de carregar nas minhas composições”, detalha Loham.

Napoleão e Benedita está disponível em todas as plataformas digitais e no site do artista. Para ouvir, acesse: www.loham.com.br.

O artista

Loham é nascido e criado em Macapá. Fez sua estreia musical com o álbum Igarapé Elétrico, lançado em 20 de maio de 2020. O disco contém 10 faixas autorais inspiradas em sua origem amazônida e nas vivências Brasil afora, produzido por Dênio de Paula e Daniel de Paula.

Ascom

