Centro de Reabilitação do Amapá oferta serviços especializados gratuitos à população: saiba como solicitar

Unidade reúne atendimentos multiprofissionais e programas específicos para garantir qualidade de vida aos pacientes.

Por Karla Marques

O Centro de Reabilitação do Amapá (Creap) disponibiliza uma ampla rede de serviços voltados à reabilitação física, auditiva e intelectual, com atendimento multiprofissional gratuito à população. Entre os serviços oferecidos estão fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, assistência social e acompanhamento médico especializado, garantindo suporte completo aos pacientes.

O Centro também conta com atendimentos complementares de psicologia, nutrição e enfermagem, voltados ao suporte terapêutico, além de especialistas como neurologista, ortopedista, otorrinolaringologista e clínico geral para acompanhamento interno dos casos.

Entre as principais ações desenvolvidas está o Programa Reabilita Amapá, que disponibiliza concessão de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção; o serviço de saúde auditiva, que realiza exames e fornece aparelhos auditivos; e o programa de ostomia, que garante bolsas de ostomia e adjuvantes.

Segundo o diretor do Creap, Charles Santana, o foco é garantir atendimento integral.

“O Creap funciona como uma rede de cuidado, onde o paciente realiza desde a avaliação até a reabilitação completa, desenvolvida por uma equipe multidisciplinar habilitada para atender os usuários do SUS de forma humanizada e eficiente”, destacou.

Para ter acesso aos serviços, o usuário deve realizar cadastro pelo WhatsApp (96) 98421-7469, enviando a documentação necessária: RG, CPF, cartão do SUS atualizado, comprovante de residência, encaminhamento médico e dois números de telefone ativos.

O atendimento no centro ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30.

Serviços ofertados pelo Creap:

Fisioterapia

Terapia ocupacional

Fonoaudiologia

Serviço social

Psicologia (apoio interno às terapias)

Nutrição (apoio interno às terapias)

Enfermagem (apoio interno às terapias)

Atendimento médico especializado:

Otorrinolaringologia (saúde auditiva)

Clínica médica (suporte interno)

Neurologia (suporte interno)

Ortopedia (suporte interno)

Programas disponíveis:

Órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção

Saúde auditiva (exames e concessão de aparelhos)

Atendimento a pessoas com ostomia (bolsas e adjuvantes)

Agência de Notícias do Amapá

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