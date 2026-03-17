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Centro de Reabilitação do Amapá oferta serviços especializados gratuitos à população: saiba como solicitar

Livia Almeida

Unidade reúne atendimentos multiprofissionais e programas específicos para garantir qualidade de vida aos pacientes.

Por Karla Marques

O Centro de Reabilitação do Amapá (Creap) disponibiliza uma ampla rede de serviços voltados à reabilitação física, auditiva e intelectual, com atendimento multiprofissional gratuito à população. Entre os serviços oferecidos estão fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, assistência social e acompanhamento médico especializado, garantindo suporte completo aos pacientes.

O Centro também conta com atendimentos complementares de psicologia, nutrição e enfermagem, voltados ao suporte terapêutico, além de especialistas como neurologista, ortopedista, otorrinolaringologista e clínico geral para acompanhamento interno dos casos.

Entre as principais ações desenvolvidas está o Programa Reabilita Amapá, que disponibiliza concessão de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção; o serviço de saúde auditiva, que realiza exames e fornece aparelhos auditivos; e o programa de ostomia, que garante bolsas de ostomia e adjuvantes.

Segundo o diretor do Creap, Charles Santana, o foco é garantir atendimento integral.

“O Creap funciona como uma rede de cuidado, onde o paciente realiza desde a avaliação até a reabilitação completa, desenvolvida por uma equipe multidisciplinar habilitada para atender os usuários do SUS de forma humanizada e eficiente”, destacou.

Para ter acesso aos serviços, o usuário deve realizar cadastro pelo WhatsApp (96) 98421-7469, enviando a documentação necessária: RG, CPF, cartão do SUS atualizado, comprovante de residência, encaminhamento médico e dois números de telefone ativos.

O atendimento no centro ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30.

Serviços ofertados pelo Creap:

  • Fisioterapia
  • Terapia ocupacional
  • Fonoaudiologia
  • Serviço social
  • Psicologia (apoio interno às terapias)
  • Nutrição (apoio interno às terapias)
  • Enfermagem (apoio interno às terapias)

Atendimento médico especializado:

  • Otorrinolaringologia (saúde auditiva)
  • Clínica médica (suporte interno)
  • Neurologia (suporte interno)
  • Ortopedia (suporte interno)

Programas disponíveis:

  • Órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção
  • Saúde auditiva (exames e concessão de aparelhos)
  • Atendimento a pessoas com ostomia (bolsas e adjuvantes)

Agência de Notícias do Amapá

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