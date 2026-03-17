INOVA Escola 2.0 inicia as atividades do ALI Educação com 40 escolas em parceria com a Seed

As atividades iniciam o ciclo metodológico do Programa ALI Educação Empreendedora 2026

Isadora Castro

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realizou o evento INOVA Escola 2.0, na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, na quarta (11), das 8h às 12h. O encontro amplia o alcance das ações de inovação e educação empreendedora no ambiente escolar.

O gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson, destacou a importância da colaboração entre duas instituições para incentivar a inovação nas escolas, e destacou o apoio dado aos representantes educacionais para que tenham papel ativo na mudança e melhoria do ambiente educacional.

“A parceria entre Sebrae e Seed fortalece esse movimento e amplia o impacto do programa, garantindo que a inovação não seja pontual, mas parte da cultura educacional das escolas atendidas. Nosso objetivo é apoiar educadores e gestores para que sejam protagonistas desse processo de transformação”, disse o gerente, Maikon Richardson

Programa

O INOVA é uma ação do programa ALI Educação que contribui para o desenvolvimento e alia investimento financeiro a uma Jornada de Aceleração e mentorias nas escolas composta por três fases, o Desenvolvimento de Competências, Engajamento Escolar e Uso da Tecnologia como Ferramenta de Aprendizado.

Evento

O momento juntou profissionais da educação, entre eles, professores, coordenadores pedagógicos, diretores, orientadores e gestores educacionais, de escolas da rede privada e pública de Macapá e Santana para encontro estratégico.

A iniciativa expôs o repasse metodológico das soluções do ALI Educação, incluindo fases da metodologia de trabalho do programa, a realização do diagnóstico institucional e a construção da matriz SWOT, ferramenta que contribuí para a identificação de desafios e potencialidades de cada escola, onde cada educador foi instruído em como realizar o diagnóstico por um Agente Local de Inovação.

Segundo o Agente Local de Inovação (ALI), Felipe Augusto, informa que o momento contou com aprendizado voltado a apresentação de estratégias e práticas adaptáveis à realidade escolar.

“O evento foi muito positivo e contou com a participação ativa de cerca de 40 escolas. Momentos como esse fortalecem a educação empreendedora no ambiente escolar, pois apresentam ferramentas e metodologias que podem ser aplicadas de forma prática, sempre respeitando a realidade de cada instituição”, conta o agente, Felipe Augusto.

Parceiros

O momento é realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Amapá (Seed), Secretarias de Educação Municipal de Macapá e Santana, e Sindicato das Escolas Particulares. O objetivo é apresentar o repasse metodológico do Programa ALI Educação Empreendedora nas escolas da rede pública e privadas.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

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