Governo do Estado oferta 430 vagas para cursos no Centro Franco Amapaense

As inscrições iniciam presencialmente nesta semana, em Macapá.

Por Joyce Batista

O Governo do Estado abriu as inscrições para cursos de francês e de recreador infantil no Centro Cultural Franco Amapaense. São ofertadas 430 vagas para crianças, adolescentes e adultos, nos turnos da manhã, tarde e noite.

ACESSE AQUI O EDITAL

As inscrições podem ser realizadas até a segunda-feira, 23, de forma presencial na sede da unidade, localizada na Avenida General Gurjão, 32, bairro Central, em Macapá. Os interessados devem comparecer ao local das 8h às 12h e das 14h às 18h, com todos os documentos exigidos no edital.

Conforme legislações vigentes, será assegurada reserva de vagas do total ofertado para candidatos cotistas, incluindo Pessoas com Deficiência (PCD), afrodescendentes e indígenas, assim como pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e vítimas de escalpelamento.

No mesmo período, o Governo do Amapá também oferta vagas nos Centros profissionalizantes Cândido Portinari, Danielle Mitterrand, Graziela Reis de Sousa e Bi Trindade (Santana). Ao todo, a educação estadual possui sete editais abertos.

Agência de Notícias do Amapá

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