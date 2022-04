Professor da Escola SESI Amapá participa de Jornada Internacional de Pesquisa Científica

Um dos projetos desenvolvidos na Escola SESI Amapá foi apresentado na 4ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, organizada pelo Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. No evento, o professor de Geografia Thallys Rosa deu detalhes sobre a iniciativa que vem trabalhando com um grupo de alunos, denominada ESPAFAM: um modelo de estufa sustentável para o cultivo de hortaliças, com foco na agricultura familiar da Região Amazônica.

Com o tema Educação, Cultura e Cidadania, o objetivo do evento foi dar espaço para trabalhos e reflexões referentes a questões de interesse, como incentivo para explorar o campo do conhecimento.

Primeiro lugar na categoria Ciências Agrárias, na Feira de Ciências e Engenharia do Amapá em 2021, o projeto também já foi apresentado na Feira de Ciências de Roraima. Desde então, o professor e os estudantes seguem fazendo melhorias para apresentar a iniciativa em outras programações científicas.

O docente conta que a ideia nasceu durante as aulas da disciplina ministrada por ele, quando se debatia a importância da produção agropecuária na sociedade urbano-industrial e suas desigualdades no mundo atual.

“O modelo apresentado utiliza garrafas do tipo PET para construção da cobertura. A ação veio da necessidade de proteger a plantação na época de intensa chuva, característica da região, atrelado a sua dificuldade de adquirir essa proteção em seus moldes comuns – geralmente estruturas de ferro e/ou madeira com cobertura de plástico polietileno”, explicou o professor Thallys Rosa.

A íntegra da apresentação está disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=TOH6kBGXfeY

