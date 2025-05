Feira de Engenharia do Amapá está com inscrições abertas

Valfredson Victor, de 29 anos, conquistou o 1º lugar da categoria na Feceap 2024 e incentiva novas participações de alunos na edição deste ano.

A Feira de Ciências e Engenharia do Amapá (Feceap), realizada anualmente pelo Governo do Estado, é uma grande oportunidade para estudantes viverem novas experiências e crescerem no mundo científico e acadêmico, com a chance de levar seus projetos mundo afora. Ao longo das edições, diversos projetos foram destaque no evento, como o que trata sobre a qualidade da gasolina comercializada em Macapá, de Valfredson Victor, de 29 anos, que ganhou o 1º lugar na categoria de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 2024.

Estudante da Escola Estadual Mário Quirino da Silva, em Macapá, Valfredson desenvolveu o projeto “Uso de etanol anidro na gasolina e suas implicações ambientais: um estudo na Amazônia Oriental”, sob orientação do professor Charles Barros. A ideia surgiu em 2023, quando o aluno trabalhava em uma oficina mecânica e muitos carros chegavam com o mesmo problema, que apontava para uso de gasolina adulterada.

“A Feceap é algo muito importante porque abre a mente da gente, é um espaço para buscar conhecimento e melhorar ideias. Eu fiquei super empolgado de poder aprender com todo mundo que estava lá e veio trocar ideia sobre meu projeto e outros também. Foi a minha primeira feira e foi muito incentivador”, celebrou Valfredson Victor.

Crédito: Evandro Vilhena/Seed

Professor orientador Charles Barros

Na Feceap, o projeto conquistou o prêmio de R$ 6.500 e uma credencial para representar o Amapá na Master College 2025, que acontecerá em setembro na Colômbia. Além disso, foi destaque na 3ª Mostra Científica e Tecnológica da Amazônia, ganhando o prêmio “Matheus Valente do Couto”, medalhas e credencial para outra feira nacional, que será realizada em São Paulo, também em setembro.

A vitrine de oportunidades para os estudantes amapaenses segue aberta. Projetos científicos de diversas categorias e áreas de conhecimento podem ser inscritos na edição deste ano até o dia 20 de junho.

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

O projeto de Valfredson também foi publicado na revista científica nacional “Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego”, que destaca trabalhos e pesquisas na área ambiental. Para o professor Charles, é essencial toda essa visibilidade para a educação pública que é promovida pelo Governo do Amapá, tanto na Feceap quanto na rotina escolar.

“A gente sabe da dificuldade que tem o aluno da EJA, levando em consideração também que aqui no Amapá são poucos os eventos que abrem vaga para o aluno da EJA participar. Então a gente, como professor, cria uma batalha para tentar introduzir essa clientela que já foi tão desmerecida a alcançar esses objetivos também do ponto de vista da ciência”, enfatiza o professor.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...