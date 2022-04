Plataforma oferece cursos on-line e gratuitos de marketing digital

Entre as opções estão curso de Mídia Programática, Google Analytics e Facebook Ads

A plataforma educacional Adsplay Educação está com inscrições abertas para seus quatro cursos da área de marketing digital. As formações são gratuitas, 100% virtuais, com aulas gravadas e com possibilidade de serem vistas quantas vezes os alunos precisarem. As opções são de Mídia Programática, Google Analytics, Google Search e Facebook Ads. Ao final dos cursos, os participantes recebem certificado de participação. As inscrições podem ser feitas no endereço https://adsplayeducacao.com.br/cursos/.

Os cursos, inicialmente, foram criados para capacitar os próprios colaboradores da Adsplay. Com o treinamento dando resultados positivos, as especializações passaram a ser compartilhadas com o público externo. A iniciativa conta, ainda, com o apoio da New School, startup social de educação. Além do site Adsplay Educação, os cursos estão disponíveis no aplicativo New School, que funciona nos sistemas operacionais Android e iOS.

De acordo com Edu Sani, CEO da AdsPlay, as formações têm como objetivo descomplicar todos os termos e ferramentas usadas no mundo digital, mas principalmente para as inúmeras possibilidades da mídia programática e como utilizá-la da forma mais eficiente possível.

“Como nossos cursos são gravados, você pode assistir quantas vezes quiser e precisar até aprender uma campanha na prática. Os cursos são indicados para todos que têm curiosidade sobre marketing digital ou mídia programática e querem atuar ou se aperfeiçoar na prática”, complementa Edu.

Confira, abaixo, um resumo dos cursos:

Mídia Programática

Com módulos teóricos e práticos, o curso ensina como entender todo o ecossistema e as principais ferramentas de mídia programática. Nele, os alunos irão ter noção de como gerir anúncios para atingir o público certo no momento. A formação também aborda aspectos do planejamento, desenvolvimento, criação e otimização de campanhas programáticas.

Google Analytics

Para quem deseja criar e gerir campanhas rentáveis, saber analisar o tráfego de um site é essencial. O Google Analytics é bastante importante para isso, pois ajuda mensurar métricas e comprovar ROI. A formação vai ensinar como utilizar acesso aos dados o Google Analytics para entender sobre público de um determinado site e, com isso, criar planos de ação eficazes.

Google Search Ads

O curso promete ensinar todo o processo operacional do Google Search Ads, desde a criação até a otimização de uma campanha, para que o profissional saiba investir corretamente o orçamento em anúncios digitais.

Facebook Ads​

O curso de Facebook Ads explica, em módulos teóricos e práticos, os principais caminhos para compreender a ferramenta, além de saber como subir e otimizar campanhas nos gerenciadores de anúncios e negócios do Facebook.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...