Prouni: prazo final para bolsas remanescentes encerra na próxima segunda-feira (30)

Encerram na próxima segunda-feira (30) as inscrições para as bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni) para candidatos já matriculados na instituição de ensino superior em que deseja se inscrever. Estudantes selecionados devem comparecer na instituição em até dois dias úteis seguintes ao da inscrição para comprovar as informações prestadas.

As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas por desistência dos pré-selecionados ou por falta de apresentação da documentação necessária. Porém, ao contrário do processo regular, para selecionar os candidatos não serão divulgadas notas de corte diárias e as vagas são ocupadas por ordem de inscrição, que ao ser realizada, reserva de imediato a bolsa ao estudante.

Podem participar do processo pessoas sem diploma de ensino superior que tenham feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer edição a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e que não tenham zerado a prova de redação. Professores da rede pública de ensino em exercício do magistério da educação básica, mesmo que não tenham feito a prova do Enem também podem participar e pleitear uma bolsa de estudos em cursos de licenciatura.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

