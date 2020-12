Instituição oferece cursos gratuitos de Matemática

O objetivo é diminuir a deficiência na matéria

A organização sem fins lucrativos Khan Academy está com inscrições abertas para o projeto “Prepare-se”, que oferece cursos gratuitos de Matemática destinados a alunos e professores. A iniciativa reúne cursos que abordam temas da disciplina de Matemática com o intuito de reparar conteúdos perdidos ao longo da pandemia de Covid-19.

Os professores podem contar com vídeos, artigos e outros materiais de apoio. Os cursos gratuitos também atuam como um suporte aos educadores em sala de aula, sendo um complemento aos objetos de conhecimento obrigatório.

Para os alunos, os conteúdos estão alinhados às necessidades dos estudantes do Ensino Fundamental (do 3º ao 5º ano) e 1º ano do Ensino Médio. Este material foi organizado tendo como base o Mapa de Foco da BNCC, criado pelo Instituto Reúna e Itaú Social.

A Khan Academy oferece exercícios, vídeos educativos e um painel de aprendizado personalizado que habilita os alunos a estudarem no seu próprio ritmo, dentro e fora da sala de aula. A organização atua em diversos países e conta com mais de 94 milhões de usuários no mundo. A Khan Academy iniciou sua operação no Brasil em 2013.

A organização disponibiliza outros cursos, desde a educação básica até o ensino superior, com exercícios, vídeos, atividades interativas e artigos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

