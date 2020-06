Amapá tem 26.919 casos confirmados, 5.231 em análise laboratorial, 10.544 pessoas recuperadas e 387 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta quarta-feira, 24, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 26.919 casos confirmados e 5.231 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 17.131 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 482 novos casos confirmados, sendo 20 em Macapá, 25 em Santana, 43 em Laranjal do Jari, 34 em Mazagão, 183 em Oiapoque, 36 em Pedra Branca, 52 em Porto Grande, 1 em Serra do Navio, 20 em Vitória do Jari, 18 em Amapá, 6 em Ferreira Gomes, 16 em Calçoene e 28 em Pracuúba.

A atualização inclui também sete novos óbitos de pessoas naturais dos municípios de Macapá e Santana. Seis ocorreram de 9 a 21 de maio, e um no dia 22 de junho. Todos estavam sob investigação.

Macapá : quatro óbitos, todos do sexo masculino. Um de 39 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Centro Covid-1; um de 59 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Hospital de Emergências (HE); um de 69 anos, diabético, ocorrido no HE; e um de 74 anos, com insuficiência renal aguda, ocorrido em hospital particular;

Santana: três óbitos. Duas mulheres, uma de 72 anos, com comorbidades relacionadas a hipertensão, diabetes e dengue, ocorrido no hospital de emergências do município; uma de 98 anos, com doença renal, ocorrido no Centro Covid-1; e um homem de 83 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido em domicílio.

Assim, o Amapá chega a 387 mortes em 15 municípios. (Macapá 236/ Santana 58 / Laranjal do Jari 40 / Mazagão 6/ Oiapoque 10/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 5/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 10/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 2/ Pracuúba 2).

Entre os recuperados, estão 10.544 pessoas. (Macapá 4.538/ Santana 823/ Laranjal do Jari 1.752/ Mazagão 173/ Oiapoque 637/ Pedra Branca 1.113/ Porto Grande 150/ Serra do Navio 306/ Vitória do Jari 187/ Itaubal 65/ Tartarugalzinho 253/ Amapá 93/ Ferreira Gomes 206/ Cutias do Araguari 68/ Calçoene 137/ Pracuúba 43).

Dos 26.919 casos confirmados:

Macapá: 12.861

Santana: 3.551

Laranjal do Jari: 2.563

Mazagão: 793

Oiapoque: 1.379

Pedra Branca: 1.871

Porto Grande: 691

Serra do Navio: 366

Vitória do Jari: 775

Itaubal: 163

Tartarugalzinho: 354

Amapá: 282

Ferreira Gomes: 281

Cutias do Araguari: 424

Calçoene: 416

Pracuúba: 149

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 8.023, sendo:

Macapá: 2.283

Santana: 1.754

Laranjal do Jari: 1.426

Mazagão: 234

Oiapoque: 207

Pedra Branca do Amapari: 33

Porto Grande: 224

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 481

Itaubal: 14

Tartarugalzinho: 492

Amapá: 45

Ferreira Gomes: 75

Cutias do Araguari: 515

Calçoene: 87

Pracuúba: 113

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 237 pacientes, sendo 151 casos confirmados e 86 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 125 estão no sistema público (51 em leito de UTI /74 em leito clínico) e 26 estão na rede particular (17 em leito de UTI /9 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 24 estão no sistema público (0 em leito de UTI /24 em leito clínico), e 62 estão na rede particular (7 em leito de UTI /55 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 15.837

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

