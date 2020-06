Ruy Godinho recebe o mineiro Cristiano Meirelles no programa “Então foi assim?”

O programa Então, foi assim? deste domingo, 21.06.20, será dedicado ao talento e à criatividade do cantor, instrumentista e compositor mineiro Cristiano Meirelles, momento em que ele falará do processo criativo, das relações de parceria e revelará as histórias da criação de cinco de suas composições: Azul paninho, No olho do tabu ( c/Flaira Ferro e Flora Popovic), Saudação à alegria, Canto pra espantar maldade, Sobre o sincero caminhar e Balada para dias não tão bonitos.

Ouça:

Programa Então, foi assim?

Domingo: 21>06.20, às 16h59

Rádio Cultura FM, 100,9 MHz de Brasília

Apresentação: Ruy Godinho

