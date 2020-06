Alex Bardonnie: Carta aos navegantes

Boa noite a todos navegantes do planeta Terra!

Apesar de toda a tripulação planetária se encontrar aparentemente alarmada pela pandemia que está se alastrando por todo o globo, saibam que cada um de vocês, durante seu plano reencarnatório já tinham ciência desse desafio, assim como da importância de passar por este momento único.

Eu sei que estão fartos de notícias, esclarecimentos e informações sobre o atual momento vivido, mas permitam-me que eu possa dar a visão de toda a situação vivida, pela ótica de nosso plano, o plano espiritual. Em primeiro lugar, permitam-me minha apresentação, meu nome é Alex Bardonnie, sou membro de uma egrégora espiritual denominada Projeto Nova Luz e hoje trabalhamos arduamente neste novo processo transicional no qual o planeta se encontra, uma vez que, como já foram vastamente informados pelo nosso irmão Francisco Xavier, mudanças drásticas estão ocorrendo e aqui estou para explicar-lhes nosso projeto para esse grande salto que vocês estão presenciando nesse momento.

Em primeiro lugar, por mais antagônico que pareça, encarem esse período como um grande presente que lhes foi dado, por puro merecimento. Quando estamos nos planos espirituais não conseguimos absorver alguns sentimentos relacionados a fome, escassez, medo, insegurança, doença e morte. Entendemos eles plenamente, mas não os sentimos de fato, eu já os senti algumas vezes, já que estive encarnado no planeta de vocês, eu sei que devem estar se questionando, como tantos sentimentos ruins podem ser um presente? E a resposta é muito simples, não existe maior aprendizado, maior evolução do que o sentir, o viver intensamente, algumas vezes, dias encarnados nos lapidam por toda a eternidade.

Mas voltando aos fatos atuais, estamos passando por esse momento, e eu me incluo nesta sentença, já que estamos trabalhando aqui em nosso campo de energia arduamente, por uma razão bem clara, com a mudança planetária que está ocorrendo, dentro de algumas décadas o planeta estará muito mais conectado com a espiritualidade, por volta do ano dois mil cento e cinquenta, porém para chegar nesse resultado, um passo importante foi dado agora, quando vivemos no plano espiritual, não existe a divisão de presente, passado e futuro, simplesmente vivemos o agora, o instante, o pulsar, o sentir, isso é tudo que temos, caso o planeta Terra não aprenda a viver o agora, será impossível evoluirmos e criarmos um vínculo mais amplo com a espiritualidade. Se olharmos alguns meses atrás, vocês viviam uma conduta totalmente antagônica em relação a uma experiência encarnatória, nada mais estava sendo sentido, nada mais vivenciado, saboreado e aprendido, o foco era sempre o futuro, o próximo final de semana, a próxima festa, o próximo feriado, o próximo objetivo material, em outras palavras, a grande maioria (cerca de oitenta e cinco por cento da população da Terra) estava subutilizando sua existência.

E por isso ocorreu essa pandemia, para frear a humanidade, que se encontrava em um movimento sem propósito e sem destino. Após esta breve introdução, vou lhes apresentar nossos objetivos:

Em primeiro lugar é esquecerem um pouco de realizações futuras e se situarem no agora, já que o momento exige que se viva um dia de cada vez, não é mais possível sacrificar o hoje para projetar o amanhã, já que se vocês não se cuidarem agora, de si mesmos, de seus próximos e da sociedade, ficando concentrado no presente, o futuro simplesmente não ocorrerá.

Segundo ponto, entendemos que ainda existe uma grande e errônea divisão de riquezas, e sabemos que mesmo em casos de doenças, pessoas afortunadas terão melhores tratamentos, mas conseguimos frear a ganancia, o supérfluo, a vaidade tola. Antes muitos faziam questão de serem admirados, por desfrutarem de situações exclusivas ou por obterem posses únicas, mas nesse momento essas pessoas perceberam que isso não lhes vale de mais nada.

Terceiro ponto, quase sempre que reencarnamos trazemos situação cármicas de vidas passadas para solucionarmos e evoluirmos. As vezes passam-se quatro, cinco encarnações e o espirito simplesmente perpetua essa situação. O atual momento serve justamente para uma reforma intima de cada um de vocês, se o seu problema for familiar, estará no centro de sua questão encarnatória para resolve-la, se o seu problema for ganancia ou avareza, notará que o futuro pode mudar a qualquer momento e que suas riquezas, em questão de instantes, lhe valerão muito pouco, se o seu problema for dependência de algum vício, chegou a hora de escolher erradica-lo, ou expor a saúde de todos que estão a sua volta simplesmente para obter um efêmero prazer. No caso das pessoas de pouca fé, dentro de alguns dias o vazio lhes consumirá e elas terão uma oportunidade de buscar um significado maior existencial.

Quarto ponto, mesmo que agora vocês se encontrem no seio do seu lar, protegidos, com saúde e proventos, será impossível estarem totalmente felizes e em paz, sempre um sentimento de tristeza e não plenitude lhes acompanharão. Esse é o principal motivo de todo o processo, justamente para que cada um de vocês percebam que não é possível ser feliz sozinho, perceberão que enquanto uma família possuir um doente, ou alguém passar fome em algum lugar de isolamento, simplesmente a felicidade não estará completa, e então ficará cristalina a evidencia que fazemos parte de uma grande constelação e nunca o brilho de uma estrela será superior ao seu todo.

E por último, queremos lhes lembrar da escassez do tempo, cada pessoa que nasce na Terra tem já certo que um dia irá partir, e que temos um período finito de tempo para evoluirmos. Essa pandemia veio justamente para demonstrar isso, temos que encarar nossos conflitos agora, não no próximo mês ou no próximo ano, aproveitem esse período para profunda reflexão e mensuração de suas existências, todos possuímos instintivamente o crivo crítico do certo e do incorreto, apenas permitam-se utiliza-lo. Aos idosos que estão desencarnando, fiquem tranquilos, eles estão sendo muito bem recebidos aqui e sua passagem é fortemente enobrecida por justamente servirem de lição e exemplo para os demais habitantes do planeta.

Mas então, o que devemos esperar daqui para frente?

Em nossos planos, caso a evolução comportamental continue da forma que se encontra nos dias atuais, com muito amor, compaixão e fé, o início da reversão do quadro mundial começará em dezessete de maio deste ano, os médicos começarão a encontrar tratamentos eficazes para a diminuição da pandemia e um mês após este marco, todos terão a chance do renascimento. O Planeta ficará em observação por cento e oitenta dias, caso toda a consciência adquirida não resulte em mudanças comportamentais práticas, uma segunda onda pandêmica, desta vez mais rígida, está sendo preparada para justamente fixar todo o aprendizado, mas estamos confiantes que não será necessário, já que muitos gestos de amor, entendimento e reflexão estão sendo notados, a empáfia humana que outrora imperava, está sendo aos poucos diluída, e esses bons sentimentos explicam a última questão que gostaria de elucidar nessa mensagem, a forma escolhida foi uma pandemia e não uma guerra, justamente para não gerar sentimentos de raiva, divisão ou rancor, e o fato da contaminação ser global e não pontual, foi justamente para romper qualquer preconceito de crédulo, etnia, posição social ou nacionalidade, mostrando a igualdade de todos.

Caso você recebeu esta carta e a leu até aqui, não é simplesmente por questões elucidativas, mas sim porque você está sendo convocado, convocado pelo amor para nos ajudar, precisamos da vibração de encarnados para emanar toda a energia de auxilio, elucidação e cura que temos em nosso plano, você é importante para esse momento, você é nossa ponte para passar ao planeta toda essa carga energética. Tudo que pedimos é que uma vez ao dia, reserve-se em um local silencioso, pode ser em sua cama e se conecte conosco por pensamento, lembre-se desta carta e apenas mentalize que você está apto para vibrar e doar toda a energia necessária para todos que precisam, pode direcionar suas vibrações para quem vier em sua mente, fazendo isso você estará auxiliando todo o planeta e também fortalecendo todas as suas reservas espirituais.

Muito obrigado pela leitura, saibam que não estão sozinhos, sou apenas um de milhares de mentores que se encontram com vocês nessa jornada. Fiquem com Deus!

Alex Bardonnie

Curtir isso: Curtir Carregando...