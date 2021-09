Feira do Campo comercializa 100% dos produtos em Vitória do Jari

Produção de agricultores familiares, preços acessíveis, resulta na circulação de aproximadamente 1.100 pessoas na feira e comercialização total dos produtos

Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), apresenta os resultados na Feira de Produtos do Campo em Vitória do Jari. O comando da Policia Militar no município, Gilberto Câmara, confirma a circulação de aproximadamente 1.100 pessoas durante os dois dias, na área do evento. Os produtores rurais comercializaram no 1° dia o valor total de R$ 6.754,00 e no 2° dia, o valor total de 3.781,60. As poucas unidades restantes foram arrematadas pela Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, pelo valor de R$ 1.890,50.

Segundo a gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae (UPP), Célia Almeida, a instituição está pela primeira vez no Município de Vitória do Jari com um evento de feira e o objetivo, neste caso, da Feira de Produtos do Campo, é trazer a oportunidade aos produtores de potencializar a comercialização dos seus produtos que muitas vezes têm dificuldade de escoar.

“Por esse motivo trouxemos esta edição da feira ao município, com a certeza de boa aceitação e é o que temos percebido em Vitória do Jari. O público vindo comprar e fazendo girar a economia local. É muito gratificante ver o resultado obtido na ação que teve o propósito de estimular a produção e principalmente a comercialização dos produtos vindos direto da agricultura familiar”, disse a gerente da UPP/Sebrae/AP, Célia Almeida.

Prefeito

“Quero agradecer ao Sebrae pela parceria de longas datas do município de Vitória do Jari, também por proporcionarem um momento como este com toda esta estrutura, pois não adiantava ter a feira, ter o agricultor e não ter o produto. Foi importante o nosso apoio na logística para que os nossos agricultores tivessem as condições necessárias de produzir e trazer para a feira”, destaca o prefeito de Vitória do Jari, Ary Duarte.

Ele, relata que em conversa com a equipe do Sebrae, falaram sobre o levantamento de dados e tudo o que os produtores trouxeram para a Feira de Produtos do Campo e os valores que foram comercializados. “É uma informação importante para o município, sabermos quanto foi fomentado na economia local, nos dois dias de feira. A prefeitura de Vitória do Jari sempre estará à disposição do Sebrae como um parceiro importante e de grande relevância no nosso país”, declara o prefeito Ary Duarte.

Lançamento

A produtora rural, Marcielle Figueira, apresenta na Feira de Produtos do Campo, o Café do Açaí, produzido na Comunidade do Marapi, localizada à margem do Rio Jari, próximo à sede do município de Vitória do Jari. “Nosso produto tem benefícios para a saúde, combate a diabetes, tem alto nível de vitamina C e baixa o colesterol. Nosso objetivo é que esse produto seja expandido na região do Vale do Jari e fora do estado”, destaca a produtora rural, Marcielle Figueira.

Agricultor

O produtor rural, Ronivon Gomes da Silva, da comunidade de Nova Conquista, destaca a parceria do Sebrae com a prefeitura. “A feira foi um sucesso com a participação do público e graças a Deus a recepção foi muito boa. A nossa comunidade fica a 5km da sede do município. Somos mais de 60 agricultores na Nova Conquista. Temos certa dificuldade para escoar o nosso produto. Hoje temos criação de peixe, plantação de mandioca, abacaxi, banana e uma série de outros produtos”, informa o produtor rural, Ronivon Silva.

Para ele, eventos como a feira, com certeza é viável para todos, porque facilita com que possam escoar o produto e chegar até a população. “Nessa parceria do Sebrae com a prefeitura, ganha o agricultor, ganha a população de um modo geral e ganha todos os gestores envolvidos neste processo”, finaliza o produtor rural Ronivon Silva.

Mudas

Durante a Feira de Produtos do Campo, a Secretaria Municipal de Agricultura de Vitória do Jari, doou aos agricultores e visitantes da Feira de Produtos do Campo, 1.200 mudas, sendo 600 mudas de frutas (laranja, goiaba, limão, açaí, cupuaçu e camu-camu) e 600 mudas de plantas ornamentais (palmeiras imperial, chuva de ouro e palmeiras).

Estrutura

A Feira de Produtos do Campo, possui 288 m² de tenda; com oito (8) tendas de 6x6m; pórtico de entrada 6x2m; 45 balcões de exposição; um (1) escritório de atendimento do Sebrae e parceiros, climatizado medindo 5x4m e um (1) depósito climatizado medindo 5x4m.

Autoridades

A Feira de Produtos do Campo, contou com a presença do prefeito do Município de Vitória do Jari, Ary Duarte; prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão; deputada federal do Amapá, Marcivânia Flexa; deputada estadual, Aline Serrão; secretário Municipal de Agricultura, Paulo Sérgio Araújo Parente; secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Deuzinete Matias dos Santos, secretário Municipal de Cultura Desporto e Lazer, Antônio Aroldo Coutinho; secretária de Saúde, Jayne Duarte e a secretária de Educação, Márcia Dias.

Equipe

A Feira de Produtos do Campo – Drive Thru em Vitória do Jari, é coordenada pela gerente da UPP/Sebrae/AP, Célia Almeida, com apoio dos colaboradores, Kleber Aguiar, Isaac Andrade, Francinne Bacelar, Vânia Chermont, Araúna Almeida, João Marcelo Dias e Cleane Silva.

A Feira de Produtos do Campo em Vitória do Jari, foi realizada pelo Sebrae, Prefeitura Municipal de Vitória do Jari (PMVJ), Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) e Fundação Jari. O evento ocorreu na Rua Airton Sena nº 424 – Comercial – em frente a Secretaria de Assistência Social, nos dias 7 e 8, das 7h30 às 13h. A distância de condução entre Macapá e Vitória do Jari é de 305 km e chegada, em torno de 7h.

Serviço:

Sebrae no Amapá:

Unidade de Marketing e Comunicação

