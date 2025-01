Governo do Amapá divulga resultado final do Programa Bolsa Monitoria Escolar

São 468 vagas para apoio pedagógico em 26 escolas estaduais de ensino integral.

O Governo do Amapá torna público o resultado final do processo seletivo do Programa Bolsa Monitoria para o ano de 2025. Os interessados já podem acessar a lista de selecionados no site da Secretaria de Estado da Educação (Seed). O certame oferta 468 vagas para apoio pedagógico em 26 escolas estaduais de ensino integral.

CONFIRA O RESULTADO FINAL AQUI

Os monitores vão atuar em atividades culturais, científicas e esportivas, como robótica, horta escolar, teatro, dança, jornal escolar, jogos de tabuleiro e capoeira. O programa oferece bolsas de até R$1,5 mil mensais, com contratos de 12 meses, podendo ser renovado pelo mesmo período.

Os monitores vão atuar em atividades culturais, científicas e esportivas dos estudantes. Foto: Evandro Vilhena/GEA

Segundo dados da Secretaria de Estado da Educação (Seed), os classificados já iniciam as atividades de planejamento a partir da próxima semana.

Bolsa Monitoria

O programa é uma iniciativa inédita do Governo do Amapá para apoio pedagógico no planejamento e desenvolvimento de ações, além do monitoramento escolar das atividades práticas. A medida atende à nova Política Educacional de Tempo Integral no Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais.

Foto da capa: Lidiane Lima/GEA

Agência de Notícias do Amapá

