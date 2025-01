Dia do Quadrinho Nacional: HQs conquistam espaço nas bibliotecas comunitárias da Amazônia e transformam leitores

Iniciativa da ONG Vaga Lume leva histórias em quadrinhos a 97 comunidades; impacto já inspira projetos educacionais locais



O Dia do Quadrinho Nacional, comemorado em 30 de janeiro, celebra uma paixão brasileira: as histórias em quadrinhos (HQs), gênero surgido no século XIX, que desperta paixões tanto em crianças como em adultos, ganha cada vez mais espaço e destaque no Brasil. Desde a publicação de As Aventuras de Nhô Quim por Angelo Agostini, em 1869, o gênero segue encantando leitores de todas as idades e ganha destaque como ferramenta poderosa para democratizar o acesso à leitura, em especial nas bibliotecas comunitárias espalhadas pelo país – inclusive na Amazônia Legal, onde a ONG Vaga Lume atua.



Com uma rede de 97 bibliotecas comunitárias – sendo que quatro estão em fase de implantação – em 23 municípios da região, a Vaga Lume aposta na diversidade de formatos e gêneros para atrair leitores de todas as idades. Entre os destaques estão as HQs, que têm se mostrado uma ferramenta poderosa para despertar o interesse pela leitura em crianças e adolescentes. A escolha de obras visa tanto promover a representatividade indígena, negra e amazônica, como também contemplar formatos literários diversos, como livro-imagem, poesia e, claro, as HQs.



“A variedade de gêneros e formatos literários em nosso acervo é essencial para garantir que todos os leitores, independentemente de suas preferências, encontrem algo que os inspire a mergulhar no universo da leitura. As HQs têm um grande potencial de atração, com histórias que cativam e personagens que conquistam novos leitores”, explica Bianca Riccio, gerente de relações institucionais da Vaga Lume.



Leitura que transforma



Na biblioteca de Manoelzinho, em Barreirinhas (MA), histórias em quadrinhos como Gwen Aranha, Deu Tilt no Progresso Científico, Os Afrofuristas, O Diário de Anne Frank e Encruzilhada estão entre os mais lidos por jovens leitores. Mas o impacto das HQs vai além das estantes: elas estão inspirando projetos educacionais e transformando comunidades.



A biblioteca de Manoelzinho promove empréstimos de gibis e encontros para discutir temas e desafios da leitura, fato que já aumentou o interesse pela literatura entre crianças e adolescentes. “As HQs despertam curiosidade, e isso acaba levando os jovens a explorar livros maiores e mais complexos. É emocionante ver o impacto positivo da leitura na comunidade”, celebra Elma Reis, voluntária da biblioteca comunitária.



Um exemplo é Alisson Eloi Diniz Reis, estudante de pedagogia e frequentador das bibliotecas da Vaga Lume desde a infância. Influenciado por sua experiência com gibis em Manoelzinho, Alisson criou um projeto de leitura de HQs na faculdade. “O primeiro contato com as histórias em quadrinhos foi na biblioteca comunitária, quando minha mãe e minhas tias liam gibis e livros para mim. Esse projeto da faculdade visa melhorar a leitura de crianças e jovens a partir das revistas em quadrinhos, utilizando de algumas dinâmicas e interações. Além do projeto, ainda frequento a biblioteca para ler e, também, ajudo nas atividades quando tenho a oportunidade”, diz Alisson, que está no 5º período de Pedagogia.



Protagonismo literário



Com iniciativas como essa, a Vaga Lume reafirma o compromisso de renovar os acervos das bibliotecas comunitárias com materiais que dialoguem com a realidade e os interesses dos leitores. O protagonismo das HQs mostra que a variedade de gêneros e formatos literários em no acervo é essencial para garantir que todos os leitores, independentemente de suas preferências, encontrem algo que os inspire a mergulhar no universo da leitura.



“As histórias em quadrinhos, por exemplo, têm um grande potencial de atração, como vimos na biblioteca de Manoelzinho, onde elas desempenharam um papel importante em despertar o interesse dos leitores e promover o hábito de ler”, finaliza Bianca Riccio, gerente de relações institucionais da Vaga Lume.



O acervo de livros de 2024, que será entregue às bibliotecas da rede ao longo de 2025, contém cinco HQs. Conheça um pouquinho mais sobre elas:



Crédito: Ed. WMF



Na Floresta (Ed. WMF)

Texto e ilustrações: Liniers, Power Paola e outros.



Seis ilustradores latinoamericanos adaptam contos dos Irmãos Grimm para quadrinhos, dando uma reinterpretação muito pessoal e contemporâneo para cada uma das histórias: “João e Maria”, “João de Ferro”, “Branca de Neve e Rosa Vermelha”, “A senhora Holle”, “Jorinda e Joringel” e “O príncipe sapo.





Crédito: Ed. Seguinte



Heartstopper: Dois Garotos, Um Encontro (Vol. 1) (Ed. Seguinte)

Texto e ilustrações: Alice Oseman



Graphic novel que deu origem à série homônima de grande sucesso da Netflix, o primeiro volume começa a contar a história de Nick e Charlie, dois estudantes que se apaixonam em um colégio na Inglaterra, e a convivência com seus amigos.





Crédito: Ed. Veneta



Meninas (Ed. Veneta)

Texto e ilustrações: Amma e Angélica Kalil



Nesta nova parceria entre as autoras, que venceram o Prêmio Jabuti em 2021, são contadas passagens marcantes da infância de mulheres que marcaram a história do Brasil, como Carolina Maria de Jesus, Marta, Ruth de Souza e Chiquinha Gonzaga.





Crédito: Ed. Quadrinhos na Cia.



Pigmento (Ed. Quadrinhos na Cia.)

Texto e ilustrações: Aline Zouvi



Clarice é uma jovem tatuadora que não consegue se tatuar, pois a tinta misteriosamente não se fixa em sua pele. Um dia, ela conhece Lívia, uma restauradora de livros, e desse encontro amoroso e apaixonado vai nascer uma relação que mudará a vida de ambas.





Crédito: Ed. Oh!



O Paraíso de John John (Ed. Oh!)

Texto: Juliana Frank e André Curtarelli. Ilustrações: Rafael Campos Rocha



O sedutor John John Florence tem o nome de um surfista famoso e é o mais esperto e mais valente cachorro das redondezas. No livro, acompanhamos uma tentativa frustrada de fuga do cãozinho falastrão, seus fracassos no adestramento, a descoberta de um novo amor e uma incursão pelo veterinário, tudo contado com muito humor e delicadeza.





Sobre a Vaga Lume

Criada há 23 anos, a Vaga Lume está presente em 23 municípios da Amazônia Legal com 95 bibliotecas comunitárias em funcionamento e mais quatro em implantação. Desde 2001 já doou 177 mil livros e formou mais de 5 mil mediadores de leitura, voluntários que leem para as crianças, trabalho esse que já impactou a vida de 110 mil crianças e jovens. O seu propósito é empoderar crianças e jovens de comunidades rurais da Amazônia por meio da leitura e da gestão de bibliotecas comunitárias, promovendo intercâmbios culturais com a leitura, a escrita e a oralidade para ajudar a formar pessoas mais engajadas na transformação de suas realidades.



Em 2023, a Associação Vaga Lume foi eleita pela terceira vez, sendo duas consecutivas, a Melhor ONG de Educação do Brasil pelo Prêmio Melhores ONGs do Instituto Doar. No mesmo ano foi contemplada pelo novo prêmio United Earth Amazônia, na categoria ESG, da sigla em inglês Environmental, Social, and Corporate Governance (Ambiental, Social e Governança) e, também, foi uma das organizações selecionadas em todo o mundo para receber uma doação da filantropa MacKenzie Scott. Em 2022 foi vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. Conheça o mini documentário Vaga Lume no YouTube e acesse o site da associação.

Foto da capa: Mikhail Nilov/Pexels

