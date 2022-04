Conferência irá elaborar propostas para a nova Política Nacional de Educação

Encontro com entidades e sociedade civil será realizado de 25 a 27 de abril.

A Prefeitura de Macapá realizará nos dias 25, 26 e 27 de abril, a 4ª edição da Conferência Municipal de Educação (Comed). O evento irá debater o atual cenário da Educação na capital, discutir a sua participação no contexto brasileiro e reunir propostas que possam compor a nova Política Nacional de Educação (PNE).

O encontro desse ano tem como tema “Inclusão, equidade e qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira”. Dentre outras coisas, a Comed 2022 discutirá a aplicação de ferramentas tecnológicas dentro das salas de aula e as medidas para alcançar a equidade educacional. Também será avaliado o cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação (PME), implementado em 2015, identificando seus avanços e desafios.

O primeiro dia será realizado de modo virtual, através do canal da Secretaria Municipal de Educação (Semed) no YouTube. Os dois últimos dias serão realizados presencialmente na Universidade Federal do Amapá (Unifap). A programação contará com a participação de 120 membros, previamente inscritos pelas entidades participantes.

Será um espaço de estudo e debate com a sociedade civil. Entre os participantes que irão compor os debates estão o Conselho Municipal de Educação (CME), Promotoria de Justiça e Defesa da Educação (PJDE), população LGBTQIA+, comunidades quilombolas, mulheres e população indígena.

A Comed pretende preparar a população de Macapá para participar da definição dos rumos da educação brasileira, selecionando delegados para representar o município na Conferência Estadual de Educação (Coned) e, posteriormente, na Conferência Nacional de Educação (Conae), que acontecerá em novembro deste ano.

Política Nacional de Educação

O PNE é um plano que estabelece diretrizes e metas para todas as ações educacionais do país por dez anos. Por isso, é essencial que cada componente da educação pública possa participar de sua elaboração e fiscalização. O novo PNE valerá de 2024 a 2034.

Confira a programação da 4ª Comed

25/04 – Evento virtual

Local: canal da Semed no YouTube

Horário: 8h às 12h30 – Abertura, palestra magna e leitura do regimento interno da Comed

14h às 18h – Mesas temáticas e palestras sobre os eixos 1, 2 e 3.

Local: Bloco do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, da Unifap

Horários: 8h às 12h e 14h às 18h – Plenárias de eixos (colóquios)

Local: Bloco do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, da Unifap Horários: 8h às 12h e 14h às 18h – Plenárias de eixos (colóquios) 27/04 – Evento Presencial

Local: Anfiteatro da Unifap

Horários: 8h às 12h e das 13h30 às 18h – plenária final

