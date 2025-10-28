TJAP e parceiros oficializam a união de 33 casais em Pedra Branca do Amapari

Em uma cerimônia marcada por emoção e esperança, o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio do programa Casamento na Comunidade, celebrou, na última quinta-feira (23), a união civil de 33 casais no Centro de Convenções de Pedra Branca do Amapari.

O evento foi realizado em parceria com a Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), com o apoio da Prefeitura Municipal e do Cartório de Registro Civil de Pedra Branca, e contou com a condução do juiz Fábio Santana, coordenador adjunto do programa.

Durante a solenidade, o magistrado destacou a importância de levar o amor e a cidadania também às famílias que vivem longe da capital:

“É importante levar o programa para o interior do estado, porque possibilita às famílias carentes, que muitas vezes não têm condições financeiras de arcar com as despesas de um casamento civil, a chance de regularizar o matrimônio. Ficamos muito felizes em proporcionar esse momento tão especial às pessoas de Pedra Branca e arredores. Agradeço ao presidente do TJAP, desembargador Jayme Ferreira, e a toda a equipe do Tribunal, pelo empenho e dedicação na realização deste sonho coletivo”, ressaltou o juiz.

Próximas edições do Casamento na Comunidade no interior

Nos meses de novembro e dezembro, o programa chegará aos seguintes distritos/municípios:

14 de novembro – Distrito de Santa Luzia do Pacuí;

5 de dezembro – Distrito de Maruanum;

11 de dezembro – Vitória do Jari (50 casais);

12 de dezembro – Laranjal do Jari (100 casais).

Como participar

As inscrições para o “Casamento na Comunidade” são abertas sempre do dia 1º até dia 20 de cada mês. Os interessados devem procurar a Central de Conciliação, que funciona no Fórum de Macapá (localizada na Avenida FAB, nº 1.737, no bairro Central). O horário de funcionamento é das 07h30 às 13h. Também estão disponíveis para tira-dúvidas e outras informações o número de WhatsApp (96) 99144-3740 e o e-mail casamentonacomunidade@tjap.jus.br.

