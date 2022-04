Hoje é Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor

DIA 23 DE ABRIL:

Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor (Instituído pela UNESCO em homenagem aos geniais escritores Miguel de Cervantes e Shakespeare, ambos mortos em 23/04/1616).

Dia Mundial do Escoteiro [No dia 23 de abril, comemora-se o Dia Mundial do Escoteiro. O movimento nasceu no começo do século 20, fundado por Robert Stephensen Smith Baden-Powell. No livro “Escotismo para Rapazes”, publicado em 1908, ele descreve a filosofia e técnica escotista. O Movimento Escoteiro tem a função de preparar crianças, adolescentes e jovens para a vida. Isso significa saber lidar com situações complexas e aprender a relacionar conhecimentos diversos em busca de soluções. No Brasil, há cerca de 112 mil escoteiros. O movimento está presente no país desde 1910. Até os 21 anos, os escoteiros participam das atividades; depois desta idade, trabalham como voluntários oferecendo atividades aos mais jovens].

Dia Nacional da Educação de Surdos [O Dia Nacional de Educação de Surdos tem lugar todos os anos a 23 de abril. Este dia, também conhecido como Dia Nacional do Deficiente Auditivo, tem como finalidade sensibilizar as pessoas para a situação das pessoas surdas e da sua linguagem em específico, sublinhando a necessidade de lutar por condições de vida, trabalho e educação mais apropriadas].

Dia do Serralheiro.

As comunidades afrodescendentes cultuam Ogum, orixá protetor dos caminhos.

Dia Nacional do Choro [Lei 10.000, de 04/09/2000, em homenagem ao nascimento do compositor, maestro, flautista e saxofonista Pixinguinha. Porém, em novembro de 2016, foi descoberto que a verdadeira data de nascimento do compositor é 4 de maio de 1897, e não 23 de abril, como se acreditava até então. Apesar disso, a data de comemoração do estilo musical criado pelo artista permaneceu inalterada].

-Nasce, em União dos Palmares (AL), o poeta Jorge Mateus de Lima (1893). Jorge de Lima, conhecido como “príncipe dos poetas alagoanos”, foi um escritor modernista. Além disso, ele trabalhou como artista plástico, professor e médico. Pertencente à segunda fase do Modernismo no Brasil, também chamada de “fase de consolidação”, Jorge de Lima teve grande destaque na poesia de 30. A partir de 1930 mudou-se para o Rio de Janeiro. Ali, trabalhou como médico e professor de Literatura. Em 1935 foi eleito governador do Estado. Mais tarde, tornou-se presidente da Câmara no Rio de Janeiro. Em 1940 recebeu o “Grande Prêmio de Poesia”, concedido pela Academia Brasileira de Letras (ABL), instituição à qual candidatou-se seis vezes, mas não conseguiu eleger-se. Algumas obras do autor: Novos poemas (1929); O acendedor de lampiões (1932); Livro de sonetos (1949); Invenção de Orfeu (1952). Faleceu no Rio de Janeiro, dia 15 de novembro de 1953].

-Morre, na Espanha, Miguel de Cervantes em 23/04/1616, deixando grande inspiração em diversos níveis, ultrapassando séculos. De forma que romancistas, grafiteiros, poetas, escritores, pintores, escultores, ensaístas, cartunistas, dentre outros, ainda hoje encontram em suas obras um referencial artístico. Em 2016 comemorou-se 400 anos de sua morte, um marco na literatura mundial. Miguel de Cervantes Saavedra foi um romancista, dramaturgo e poeta castelhano. A sua obra-prima, Dom Quixote, muitas vezes considerada o primeiro romance moderno, é um clássico da literatura ocidental e é regularmente considerada um dos melhores romances já escritos. Cervantes nasceu na Espanha, no dia 29 de setembro de 1547, provavelmente em Alcalá de Henares, embora outras cidades tenham entrado em discussão por esse reconhecimento.

-Morre, na Inglaterra, William Shakespeare em 23/04/1616. William Shakespeare foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. É chamado frequentemente de poeta nacional da Inglaterra e de “Bardo do Avon”. O autor nasceu em abril de 1564, Stratford-upon-Avon, Reino Unido. Apesar de William Shakespeare ter escrito dois poemas narrativos e 154 sonetos, ele é mais conhecido e valorizado pelos seus textos dramáticos. Assim, suas peças teatrais foram escritas no contexto do renascimento, período histórico marcado pelo antropocentrismo, isto é, a valorização do homem e da razão em oposição à fé religiosa. Principais obras de William Shakespeare: Romeu e Julieta (1592); Ricardo III (1592 ou 1593); Sonho de uma noite de verão (1594); O mercador de Veneza (1594); A megera domada (1594); Otelo (1604); Rei Lear (1605); Macbeth (1606).

Dia de São Jorge [São Jorge, também conhecido como Jorge da Capadócia e Jorge de Lida foi, conforme a tradição, um soldado romano no exército do imperador Diocleciano, venerado como mártir cristão. Na hagiografia, São Jorge é um dos santos mais venerados no Catolicismo, na Igreja Ortodoxa, bem como na Comunhão Anglicana. São Jorge nasceu em 275, na antiga região chamada Capadócia. Hoje, esta região é parte da Turquia. Por não aceitar as atrocidades do Império Romano contra os cristãos, ele foi torturado severamente, mas não abriu mão de sua fé. Por isso, o imperador Diocleciano, vendo que não conseguiria dissuadir Jorge, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril do ano 303. Aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor].

(Pesquisa, seleção, edição e condensação dos textos:Paulo Tarso Barros.

