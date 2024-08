Hemoap disponibiliza senha preferencial para doadores com tipagem O- e A- para regularizar estoque de sangue no Amapá

O Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap) está ofertando senha preferencial para os doadores voluntários de sangue das tipagens sanguíneas O- e A-. Dados do instituto mostram que o estoque para essas tipagens está crítico, precisando de reposição urgente para elevar esses níveis.

O Hemoap é o único hemocentro do estado e atende toda a população que busca atendimento nos hospitais da rede pública e privada. O sangue doado é utilizado em tratamentos de câncer, pacientes que realizam hemodiálise, acidentes graves com perda de sangue, vítimas de queimaduras, hemorragia durante o parto, pacientes com doenças hematológicas e cirurgias eletivas. Cada doação pode salvar até 4 pessoas.

“Estamos convocando esses doadores, que terão preferência na coleta ao se identificarem na recepção, mas também realizamos um chamamento geral para todas as outras tipagens, para reforçar nosso estoque que abastece todos os hospitais do Amapá. Hoje temos, além do nosso prédio em Macapá, a nossa unidade móvel que está no município de Santana captando novos doadores e realizando a coleta de sangue”, explicou a diretora técnica do Hemoap, Hellen Bittencourt, que também reforça que, em caso de dúvidas sobre a tipagem sanguínea para doação, a equipe técnica realiza o exame laboratorial.

Quem atendeu ao chamado foi o policial rodoviário Evandro de Deus, de 37 anos. Ele esteve na terça-feira, 20, no hemocentro para realizar uma doação direcionada, e percebeu a importância do ato de solidariedade.

“Eu vim aqui hoje fazer uma doação direcionada, mas realizar esse ato despertou em mim a vontade de me tornar um doador frequente. O processo é rápido e faz a diferença para muitas pessoas”, declarou Evandro.

Para doar, é necessário:

Pesar acima de 50 kg;

Ter idade entre 16 e 69 anos;

Estar em boas condições de saúde;

Não ter testado positivo para covid-19 nos últimos 10 dias e não ter apresentado sinais ou sintomas de gripes nos últimos 14 dias;

Pessoas de 16 e 17 anos precisam de autorização dos responsáveis por meio de um termo de consentimento oferecido no Hemoap;

É indispensável estar descansado e bem alimentado antes de realizar a doação;

Os intervalos de tempo para doação de sangue são de 2 meses para homens e 3 meses para mulheres.

Serviço

As doações de sangue podem ser realizadas na sede do Hemoap, na Avenida Raimundo Álvares da Costa, esquina com a Rua Jovino Dinoá, no Centro de Macapá, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Também é possível fazer a doação na carreta do Hemoap, que está localizada em frente ao Hospital Estadual de Santana (HES), que fica na Rua Salvador Diniz, 187, no bairro Remédios.

Em caso de dúvidas é possível entrar em contato através do número (96) 98414 1779.

