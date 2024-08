Ifap lança processo seletivo com 210 vagas em cursos de pós-graduação

O Instituto Federal do Amapá (Ifap), através da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Proppi), lança o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para 210 vagas em seis cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, ofertados ainda neste no segundo semestre de 2024. As inscrições do PS Pós 2024 ocorrem, gratuitamente, no período de 23 de agosto a 1º de setembro, na página de processos seletivos do portal institucional.

Leia o Edital nº 5 2024/PROPPI-IFAP/Processo Seletivo Simplificado para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 2024.2

Acesse aqui a página de Processos Seletivos

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu são ofertados no Campus Macapá – Informática na Educação, Processos Construtivos Residenciais e Metodologia do Ensino de Ciências e Matemática -, no Campus Laranjal do Jari – Gestão de Pessoas (primeira turma) e Agroextrativismo e Desenvolvimento Regional – e, pela primeira vez, no Campus Santana, com o curso Gestão de Desenvolvimento Regional. O curso Metodologia do Ensino de Ciências e Matemática é presencial e os demais semipresenciais, ou seja, têm de 50% a 80% das aulas a distância (EaD).

O objetivo dos cursos é capacitar profissionais com foco em inovação, sustentabilidade e aplicação prática, nas áreas de educação, construção, gestão e desenvolvimento regional. A oferta das vagas segue a nova política de cotas, conforme o edital.

Quadro de vagas

Campus Curso Formato Vagas Macapá Informática na Educação Semipresencial 40 Processos Construtivos Residenciais Semipresencial 30 Metodologia do Ensino de Ciências e Matemática Presencial 40 Laranjal do Jari Gestão de Pessoas Semipresencial 30 Agroextrativismo e Desenvolvimento Regional Semipresencial 30 Santana Gestão de Desenvolvimento Regional Semipresencial 40



Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: copgrad.proppi@ifap.edu.br.

