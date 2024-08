Presos no espaço: saiba o que astronautas da Starliner farão nos próximos meses

Nasa confirmou a possibilidade de que Suni Williams e Butch Wilmore retornem do espaço apenas em 2025

Quando os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore deixaram a Terra em direção à Estação Espacial Internacional, há dois meses, eles abriram mão de seus pertences em favor do equipamento essencial. Os dois partiram sem seus artigos pessoais no voo inaugural tripulado da espaçonave Starliner, da Boeing, com expectativa de retornar à Terra em uma semana.

No entanto, eles já estão na estação espacial há mais de 60 dias, e a Nasa levantou a possibilidade de que eles possam permanecer lá até o início de 2025 devido a problemas com a Starliner.

Essa extensão não é certa, com os oficiais da Nasa esperando alguns desacordos dentro da agência espacial serem resolvidos sobre a segurança do Starliner. Uma decisão deve ser tomada até a metade de agosto, de acordo com a Nasa.

A agência indicou que um atraso de vários meses pode ser necessário se a Starliner for considerada insegura e eles precisarem recorrer ao Plano B — os astronautas retornarem à Terra a bordo de uma cápsula Crew Dragon da SpaceX.

O que exatamente Williams e Wilmore fariam por mais seis meses no espaço?

Atualmente, os dois são convidados na Estação Espacial Internacional. Eles não fazem parte da Expedição 71, a equipe internacional de sete astronautas que serve como o pessoal oficial da estação espacial. No entanto, a Nasa disse que eles se integraram perfeitamente ao grupo, assumindo tarefas diárias a bordo do laboratório orbital.

Mas, se a estadia deles for estendida até fevereiro, como a Nasa disse que pode acontecer se a Starliner não puder trazê-los de volta, Williams e Wilmore se tornariam membros da equipe de expedição em tempo integral.

Eles assumiriam tarefas típicas da equipe, como realizar caminhadas espaciais fora da estação espacial, manter o laboratório orbital e realizar um cronograma apertado de experimentos científicos. E a Nasa confirmou que os astronautas do Starliner estão preparados para fazer essa transição.

“Há alguns anos, decidimos — sabendo que este era um voo de teste — garantir que tivéssemos os recursos, suprimentos e treinamento adequados para a equipe, caso precisassem ficar na Estação Espacial Internacional, por qualquer motivo, por um período mais longo,” disse Dana Weigel, gerente do Programa da Estação Espacial Internacional da Nasa, durante um briefing na quarta-feira (7).

“Butch e Suni estão totalmente treinados,” acrescentou Weigel. “Eles são capazes e estão atualizados com caminhadas espaciais, robótica, com todas as coisas que precisamos que eles façam.”

