Sttrans junto ao Detran-AP disponibiliza cursos para taxistas e mototaxistas

Nesta quarta-feira, 9, a Superintendência de Transporte e Trânsito de Santana (STTRANS), deu início a uma série de capacitações gratuitas para mototaxistas e taxistas da cidade, através da parceria com o DETRAN-AP.

Os cursos estão acontecendo durante esta semana na escola Augusto Antunes e visa a atualização e formação desses profissionais.

“Hoje estamos iniciando com a atualização para mototaxista, um curso que tem duração de 10 horas, e ela serve justamente para fomentar a segurança, tanto do condutor como do passageiro que vai utilizar esse serviço. Dessa forma, o condutor fica mais inteirado sobre as mudanças que estão acontecendo na legislação de trânsito, assim respeitando todas as normas possíveis.” Afirmou Fábia Sena, Diretora de Transporte e Trânsito de Santana.

Para se inscrever, basta a cópia da CNH e a cópia dos de certificados de Curso de Mototáxi ou Táxi (somente para os cursos de atualização). Os seguintes cursos gratuitos estão sendo disponibilizados:

Formação de Taxista

Atualização de taxistas

Formação de mototaxista

Atualização de mototaxista

Lucas Mota

Prefeitura de Santana

