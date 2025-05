Justiça Itinerante promove 95 audiências e celebra 33 acordos na Comarca de Amapá

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), realizou mais uma edição do Programa de Conciliação Itinerante na Comarca de Amapá. A ação, autorizada pela Presidência do Tribunal, concentrou atendimentos no Fórum do município, com o objetivo de ampliar o acesso à justiça e fomentar a cultura do diálogo. A iniciativa foi acompanhada pelo titular da unidade, juiz Marck William, no período de 19 a 22 de maio de 2025.

Durante os três dias de atividades, a equipe – composta pela conciliadora judicial Patricia Andrade, a mediadora judicial Lucilene de Miranda e o mediador Elivaldo da Silva, além do apoio logístico do motorista Evandro Nobre – realizou um total de 95 audiências. Desse número, 33 resultaram em acordos celebrados e homologados.

As audiências contemplaram processos previamente selecionados e devidamente pautados, com ações de menor complexidade e com potencial de autocomposição. O juiz Marck William evidenciou a eficácia do método consensual na resolução de litígios durante o trabalho executado.

“Contamos com a presença e a ajuda do Cejusc Itinerante na Comarca de Amapá a meu pedido, que foi feito diretamente à Presidência do TJAP e agradeço ao nosso presidente, desembargador Jayme Ferreira por ter liberado a equipe. Conseguimos bons resultados na resolução dos processos em que as partes compareceram, com êxito na conciliação frutífera”, comentou o juiz. “A ação foi essencial, pois nos ajudou a reduzir nossa demanda processual e a diminuir o tempo do processo. Agradecemos o apoio da equipe do Cejusc Itinerante, que agrega valor à nossa atuação em todas as vezes comparecem à nossa Comarca”, detalhou o magistrado.

Compromisso com o acesso à Justiça

A iniciativa reforça o compromisso do TJAP com a pacificação social e com a promoção de métodos autocompositivos, alinhando-se às diretrizes da Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estimula a adoção de práticas conciliatórias como meio eficaz de resolução de conflitos.

A Conciliação Itinerante é uma política permanente do Tribunal de Justiça do Amapá e percorre diversas comarcas do estado, promovendo cidadania, acesso à Justiça e celeridade processual.

