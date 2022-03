Semeando Educação Inclusiva aborda temas voltados ao atendimento educacional especializado

Na manhã desta quarta-feira, 09, a Prefeitura de Santana por meio da Secretaria Municipal de Educação, esteve realizando de forma virtual o Semeando Saberes Educação Inclusiva, voltado para os profissionais da rede municipal de ensino que trabalham direta ou indiretamente com o público do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

“Nosso papel é continuar lutando pela inclusão, pela acessibilidade, inclusive por intervenções de qualidade para que nossos alunos com deficiência possam desenvolver todo o seu potencial e se sentirem parte da sociedade”, declarou Larissa Almeida, Chefe do Departamento de Apoio Interpessoal ao Educando.

O evento discutiu a adaptação curricular e práticas colaborativas a serem tomadas, não apenas pelos profissionais da Educação, de acordo com as necessidades específicas dos alunos, mas pelos familiares e outros agentes sociais, refletindo sobre o potencial, limitações, conhecimento e o processo de aprendizagem desse público.

Durante o evento também foi discutido o capacitismo, uma forma de discriminar as pessoas com deficiência, que se apresenta na ideia de incapacidade, ao tratar a deficiência como doença e na ideia de tratar a pessoa com deficiência como um exemplo de superação, bem como o capacitismo linguístico, onde se utilizam diversas expressões pejorativas que atingem vários tipos de deficiência.

“Nosso maior desafio é conseguir mobilizar a sociedade em torno dos direitos adquiridos e pensar as competências de cada um dentro do processo de garantia, que não depende só do poder público, mas principalmente da mudança de atitude e da ação social de cada cidadão”, concluiu Larissa Almeida.

