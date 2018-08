França oferece bolsas de estudo para brasileiros

Programa oferece bolsas de estudo para brasileiros no país campeão da Copa do Mundo. Tem oportunidade até para quem quer fazer um curso na área de teologia

Fazer uma graduação, programa de mestrado ou doutorado na França pode ser mais fácil com o Estudar Fora, projeto da Fundação Estudar que incentiva o intercâmbio com o compromisso de fortalecimento profissional e pessoal de jovens. Além de ser uma excelente oportunidade para conhecer outras realidades e culturas, essa é uma experiência muito valorizada por empregadores. Sem contar que diversas empresas francesas buscam estudantes de outros países para enriquecer a cultura empresarial, assim como para consolidar uma troca de experiência entre jovens de diversas partes do mundo. A Fundação lista alguns dos principais programas de bolsa de estudo na França. Confira ao lado algumas das opções.

Bolsa de estudos Victor Hugo

É voltada para a capacitação de alunos, que se beneficiam da bolsa para estudar durante um ano na Universidade de Franche-Comté, em um programa de mestrado ou doutorado. A bolsa cobre taxas de inscrição universitária, acomodação em quarto individual em uma residência universitária, além de refeições e um treinamento intensivo de língua francesa por dois meses no CLA (Centro de Linguística Aplicada da Universidade de Franche-Comté). As bolsas estão disponíveis apenas para estudantes latino-americanos e haitianos, e valem para estudantes de diversas áreas de estudo, como comunicação, arquitetura, gestão, biologia, matemática, medicina etc.

Bolsas de estudo em teologia do Ministério de Assuntos Estrangeiros e Europeus da França

Esse programa é em ciências sociais, na área de teologia. É projetado para estudantes que desejam se beneficiar da instrução teológica oferecida por instituições francesas. As bolsas são financiadas pelo Ministério de Assuntos Estrangeiros e Europeus da França (foto) e não incluem nenhum treinamento prévio em idiomas que possa ser necessário. O programa de subsídios é administrado pela agência nacional francesa de serviços estudantis e oferece 615 euros por mês para estudantes de mestrado do primeiro ano e 767 euros por mês para estudantes de mestrado e doutorandos do segundo ano. A bolsa é para estudantes fluentes na língua francesa no nível de mestrado e doutorado, e as inscrições ocorrem todos os anos em abril.

