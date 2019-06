Professores: 4 dicas para fazer uma boa entrevista de emprego

O mercado está cada vez mais concorrido e é ilusório pensar que a única habilidade necessária para um professor é saber ensinar. Confira 4 dicas para fazer uma boa entrevista

Se você é um professor e quer um emprego satisfatório na profissão, é melhor repensar seus conceitos. É importante entender que o requisito básico é ensinar, já o que vai diferenciar você é muito acima disso. Com o mercado cada vez mais concorrido, o professor “inteligente” não é mais suficiente. As escolas querem saber se você está preparado para incorporar novas tendências à sala de aula, se você vai usar a mesma tecnologia que os alunos utilizam nas suas explicações e outros.

1. Mídias sociais

Todo professor deveria ter, no mínimo, um Twitter profissional e uma página no Facebook. Você também deveria considerar o google+, que tem crescido bastante, especialmente entre os profissionais. Os diretores de escola vão querer saber como você interage com seus estudantes. No entanto, de nada importa ter essas páginas pessoais. Estamos falando de trabalho. Eles querem saber como você alia educação às redes sociais e tecnologia, algo que está mais do que presente na vida dos jovens. Crie uma página no Facebook a partir da sua conta, como uma sessão de professor. Não confunda sua vida profissional com social.

2. Blog

Todo professor deveria escrever. Um professor que tem um blog se vê forçado a trabalhar para organizar seus pensamentos e ideias. Escreva sobre metodologia, pedagogia, ou qualquer outro “ia” no qual você pode pensar. O WordPress e o Edublogs são boas sugestões de hospedeiros. Você está livre para escrever sobre qualquer coisa que esteja relacionada à educação, porém, não se esqueça de manter as informações dos outros alunos confidenciais.

