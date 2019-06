Banco destina R$ 4 bi para o crédito rural na Amazônia legal

No ano em que o Banco da Amazônia comemora 77 anos, a principal instituição financeira de fomento do Governo Federal no Norte do País anuncia os recursos disponíveis para o Plano Safra 2019/2020 a serem aplicados na região, com as melhores taxas do mercado e condições de financiamento para impulsionar, ainda mais, o setor do agronegócio. Serão R$ 4 bilhões para movimentar a economia regional de toda a Amazônia Legal, sendo R$ 500 milhões para o Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF e o restante para o setor agropecuário. Os recursos atenderão do pequeno agricultor até o grande produtor rural.

Na região Norte, o Banco da Amazônia opera com os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e para os estados do Maranhão e Mato Grosso, a instituição atuará com recursos do BNDES, LCA, ROB, Poupança Rural e outras fontes. Para quem for utilizar os recursos, as taxas de juros para a agricultura familiar variam de 0,5% ao ano até 4,6% ao ano, demonstrando uma excelente oportunidade para alavancar os negócios do setor. Para os demais produtores, as taxas variam de 4,92% a 6,38% ao ano, de acordo com a renda agropecuária anual.

No que diz respeito ao Plano Safra 2018/2019, as contratações realizadas pelo Banco da Amazônia já superaram o volume de R$ 3 bilhões, valores inicialmente anunciados para o período, com forte indicativo de resultado recorde em 2019. “Isso deve ao cenário favorável para o agronegócio e a retomada da confiança pelos empreendedores rurais, que tem levado ao aumento da procura pelo crédito rural, que só faz crescer a cada dia”, comenta Misael Moreno, gerente executivo de Pessoa Física do Banco da Amazônia.

Ainda segundo o gestor, apesar desse aumento significativo na procura por financiamentos voltados a toda a cadeia do agronegócio, o Banco da Amazônia possui recursos suficientes para atender toda a demanda de crédito rural da região Norte, com as melhores taxas e condições do mercado.

Os interessados em adquirir os recursos anunciados podem acessar o aplicativo Simulador do FNO, que permite que os usuários simulem suas necessidades de crédito. O aplicativo está disponível nos sistemas IOS e Android para celulares, tablets e desktop. Os interessados também podem se dirigir a uma das agências do Banco da Amazônia ou acessar o site www.bancoamazonia.com.br para mais informações de como obter financiamento com os recursos Da instituição, incluindo o Plano Safra.