Governo do Amapá realiza pré-matrícula para Centros Didáticos Esportivos por meio de plataforma digital

Por: Lana Caroline

O Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), em parceria com o Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap), lançou uma nova plataforma digital para cadastro nos Centros Didáticos Esportivos. A ferramenta integra as ações de modernização e transformação digital do Estado, facilitando o processo de pré-inscrição nas diversas modalidades ofertadas.

O processo é 100% on-line, seguindo o modelo de sucesso já utilizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed).

“Essa ferramenta traz praticidade e organização. Estamos utilizando a tecnologia para facilitar o acesso da população ao esporte, garantindo transparência e fortalecendo as políticas públicas de incentivo à prática esportiva no Amapá”, afirmou a gestora.

Inscrições e Documentação

No momento da pré-matrícula, não é necessário anexar documentos. A documentação exigida deverá ser apresentada presencialmente, no centro esportivo escolhido, em data a ser cronogramada. Todas as inscrições devem ser realizadas por maiores de idade ou responsáveis legais.

As inscrições seguem abertas de 7 a 14 de março de 2026. As atividades nos centros estão previstas para iniciar em abril. O calendário de confirmação documental e o início das aulas serão divulgados pela Sedel em seus canais oficiais.

“A parceria entre o Prodap e a Sedel é um passo fundamental na transformação digital do nosso estado. O sistema melhora a gestão, otimiza o trabalho dos servidores e garante mais oportunidades aos amapaenses”, pontuou.

Centros Esportivos

Ao todo, as atividades são realizadas em sete unidades geridas pelo Estado:

Piscina Olímpica;

Rosa Ataíde;

Avertino Ramos;

Adamor Picanço;

Ginásio de Santana;

Augusto Antunes;

Chico Noé.

Confira as modalidades ofertadas:

Ballet, Basquete, Dança de Salão, Futebol de Campo, Futsal, Hidroginástica, Hidroterapia, Jiu-jitsu, Musculação, Natação, Yoga, Pilates, Power Jump, Tênis de Quadra, Treino Funcional, Beach Tennis, Handebol, Judô, Vôlei, Vôlei de Praia, Taekwondo e Tênis de Mesa.

Paradesporto: Bocha Paralímpica, Parabadminton, Natação para PCD, Basquete em Cadeira de Rodas, Futsal de Amputados, Vôlei Sentado, Atletismo e Tiro com Arco.

