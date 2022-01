Homem morre após cair com veículo dentro do canal do Beirol em Macapá

Um motorista identificado por Reginaldo Souza Brito, 38 anos, morreu por volta das 11h da manhã deste sábado, 29. De acordo com informações do Ciodes, o motorista tentou desviar de um veículo que estava estacionado e pode não ter percebido uma cratera e acabou caindo dentro do canal do Beirol. No mesmo veículo estava um adolescente de 14 anos que não sofreu ferimentos graves e foi levado para a sua casa.Socorristas do SAMU ainda tentaram reanimar a vítima que foi retirado já sem vida de dentro do veículo.

A Prefeitura de Macapá emitiu nota lamentando profundamente a fatalidade que levou a vida do motorista de 38 anos. Já o jovem de 14 anos foi resgatado e recebeu atendimento médico.O entorno da erosão onde ocorreu o acidente estava sinalizado com rede de proteção refletiva e marcação horizontal com pintura no asfalto. As secretarias municipais de Zeladoria, Iluminação e Obras atuam para evitar que outras ocorrências como essa aconteçam.

