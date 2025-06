Pesquisa aponta aumento na intenção de compras para o Dia dos Namorados 2025 em Macapá

Pesquisa revela crescimento das intenções de compra para o Dia dos Namorados 2025 em Macapá, com destaque para perfumaria e moda, além de movimentar cerca de R$ 25 milhões no comércio local.

O Instituto Fecomércio AP divulgou os resultados da Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia dos Namorados 2025. O levantamento, realizado entre os dias 21 e 30 de maio, ouviu 400 consumidores da capital amapaense para mapear o comportamento de consumo durante o período que antecede a data comemorativa.

De acordo com a pesquisa, 54% dos consumidores de Macapá pretendem comprar presentes no Dia dos Namorados. Os homens aparecem como os mais decididos a presentear, representando 53% do público comprador, enquanto 47% do público feminino demonstrou intenção de compra.

Produtos mais procurados

Entre os itens preferidos para presentear, os destaques são perfumaria e cosméticos (37%) e roupas/vestuário (37%), seguidos por calçados (18%), joias e relógios (17%) e acessórios de moda como bolsas, carteiras e cintos (12%).

Gasto médio e expectativa de movimentação econômica

O valor médio do presente para este ano foi estimado em R$ 150,00. Do total de entrevistados, 24% pretendem gastar até R$ 100,00; 44% entre R$ 101,00 e R$ 200,00; 20% entre R$ 201,00 e R$ 300,00; e 12% planeja gastar acima de R$ 300,00. Com base nos resultados, o Instituto Fecomércio AP estima que as compras para o Dia dos Namorados movimentem cerca de R$ 25 milhões no comércio local.

Formas de pagamento e locais de compra

A pesquisa também indicou que 70% dos consumidores pretendem pagar suas compras à vista, seja em dinheiro, débito ou Pix, enquanto 30% optam pelo parcelamento no cartão de crédito. Quanto ao local das compras, o centro comercial de Macapá lidera as preferências, sendo apontado por 52% dos entrevistados. Os shopping centers foram a segunda escolha, com 24%, seguidos pelas compras pela internet (12%) e lojas de bairro (8%).

Como os macapaenses pretendem comemorar a data

Além da compra de presentes, 56% dos entrevistados planejam comemorar a data de alguma forma. Os programas mais mencionados foram almoço ou jantar fora de casa (66%), seguido de almoço ou jantar especial em casa (18%) e café da manhã ou café especial (11%). Outros entrevistados destacaram a intenção de fazer um passeio romântico para celebrar o momento.

“O Dia dos Namorados é uma data estratégica para o setor, pois além de movimentar as vendas, também aquece a economia de serviços, como restaurantes, bares e estabelecimentos de entretenimento. É fundamental que os empresários estejam atentos às tendências de consumo para melhor atender seus clientes”, destacou a Gerente Executiva do Instituto Fecomércio, Beatriz Cardoso.

