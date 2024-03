Videoclipes e filme produzido por cineasta serão exibidos na Bibliogarden

Encerrando as programações em homenagem ao mês da mulher, o Coletivo Juremas, o grupo Abeporá das Palavras e a Arte da Pleta promoverão na próxima terça-feira, 26, a partir das 19h, a exibição gratuita de filmes e clipes musicais protagonizados por mulheres do segmento cultural.

O Cine Juremas “Mulheres na Tela” apresentará os filmes “Essa Terra é meu Quilombo” e “Águias e Serpentes, e os videoclipes “Oferenda”, “Faces da Madrugada” e “Apimentada”.

“Essa Terra é meu Quilombo”, é um filme de Rayane Penha que conta a história de

mulheres negras moradoras de quilombos urbanos no Amapá. A obra trata da vivência e relações de sabedoria ancestral das quilombolas com suas terras, a colheita com a agricultura, a cura que vem das plantas, e a preservação de suas culturas.

“Águias e Serpentes”, baseado no livro de mesmo nome, trata do universo poético da escritora Carla Nobre.

“Oferenda” é um clipe da música autoral de Sabrina Zahara, que compõe o primeiro álbum solo da artista, “Faces da Madrugada”, videoclipe da rapper Yanna Mc, aborda diversidades em várias áreas: cultural, religiosa, racial e social. A letra da música fala de preconceito e discriminação. “Apimentada” apresenta uma composição musical interpretada por Deize Pinheiro.

De acordo com Andreia Lopes, coordenadora do evento, o objetivo além de homenagear as mulheres é divulgar o que vem sendo realizado. “É uma oportunidade da sociedade conhecer um pouco sobre o trabalho que tem sido realizado por protagonistas femininas”.

Serviço:

Cine Juremas “Mulheres na Tela”

Entrada gratuita

Local: Bibliogarden – Garden Shopping – Rodovia Josmar Chaves Pinto

Hora: 19h

Assessoria de imprensa: Ana Anspach

(96) 99112-5488

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...