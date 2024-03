Projeto de extensão promove capacitação para jovens empreendedores em comunidades do estado

“Jovem Visionário” qualifica o público com conhecimentos específicos para uma inserção mais efetiva no mercado de trabalho.

O Programa de Formação, Capacitação, Aperfeiçoamento e Idiomas (Profid), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), por meio do Projeto de Extensão “Jovem Visionário”, está realizando oficinas para jovens empreendedores nas comunidades dos distritos de Anauerapucu e Igarapé Mirim, em Santana (AP), e em Mazagão Novo. Voltadas para empreendedores informais e jovens a partir de 16 anos, as oficinas têm como objetivo preparar os participantes para ingressar no mercado de trabalho, oferecendo cursos de curta duração nas áreas de Gestão, Comunicação e Empreendedorismo.

A iniciativa visa aprimorar as habilidades do público, incentivando-os a buscar maior preparo, estimulando a criatividade, o planejamento e a descoberta de novas perspectivas para atrair clientes. Durante as oficinas, os alunos têm a oportunidade de participar de palestras ministradas por monitores de ensino, abordando temas como o uso das redes sociais como ferramenta de divulgação e a exploração de novos meios de comunicação para fortalecer seus negócios.

“É uma experiência enriquecedora e transformadora para todos os envolvidos, incentivando o espírito inovador e a paixão pela criação de novas oportunidades, compartilhando insights valiosos sobre tendências, oportunidades e desafios enfrentados pelos jovens profissionais. Estamos empolgados em anunciar que estaremos levando nossas inspiradoras oficinas para duas comunidades incríveis nos próximos meses”, conta a coordenadora do projeto, Inajara Fonseca.

A maioria dos alunos não possuem formação superior e, diante das novas demandas e necessidades da sociedade, oficinas como essa servem como catalisador de novas atividades e possíveis talentos a serem descobertos. O programa é realizado em áreas onde há carências de iniciativas dessa natureza e, apesar da nomenclatura “Jovem Visionário”, públicos de diversas idades são atingidos.

É o caso de Valda Ataíde, de 73 anos, que há décadas vem tentando empreender e viu nessas oficinas uma chance de adquirir conhecimentos dos quais não teve oportunidade quando mais nova. “Já vendi camarão, chopp, poupas de fruta e acho muito bom esse projeto pra alertar e levantar os jovens, ensinando coisas que eles não sabiam”, afirma.

De acordo com a presidente da Associação de Moradores de Anauerapucu (Anamoradore), Vanete Gonçalves de Lima, além de trazer benefícios pessoais, o programa também pode ajudar a comunidade onde é realizado, fortalecendo o empreendedorismo e fomentando o desenvolvimento econômico local.

“Isso é de muita importância, porque está qualificando os jovens para esse mercado que está surgindo e beneficia a nossa comunidade, porque alguns dos nossos produtos, desenvolvidos através da nossa cultura ribeirinha, não são conhecidos, não são exportados. Durante esse curso, foi trazida essa visão para os jovens, de divulgar seu produto, nosso trabalho, ter um nicho de trabalho maior”, frisa Vanete Lima.

O Jovem Visionário, aberto a jovens de todo o estado, busca proporcionar uma qualificação inovadora e diferenciada, preparando os participantes tanto para atuar em empresas quanto para buscar oportunidades no mercado de trabalho de forma mais ampla. O projeto de extensão capacita e desenvolve jovens empreendedores, contribuindo para o fortalecimento da economia local e para o crescimento profissional dos participantes.

Comunicação Profid

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...