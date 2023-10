Para mudar o futuro é preciso começar hoje

Contribuintes podem apoiar projetos selecionados pelo I.R. do BEM durante o ano todo

Criado há dez anos com o objetivo de divulgar o direito que o cidadão tem de direcionar seu imposto de renda para iniciativas socioculturais, o movimento I.R. do BEM segue com o propósito de transformar o presente e o futuro de milhares de pessoas em todo o Brasil. Neste ano, mais de 208 mil pessoas destinaram parte do seu imposto para causas sociais e culturais, sendo o total de R$ 350 milhões recebidos por instituições e projetos em todo o país. Pode parecer muito — e é —, mas poderia ser muito mais.

Em 2023, mais de 15,8 milhões de contribuintes poderiam ter apoiado iniciativas e ações transformadoras ao destinar R$ 12,88 bilhões para projetos no âmbito cultural, social, da saúde ou esporte, segundo dados disponibilizados pela Receita Federal. Muitas vezes, é por falta de conhecimento da população que essa situação ocorre e, por isso, o I.R. do BEM busca divulgar e alertar o cidadão sobre essa possibilidade, que é de direito de todos aqueles que fazem a declaração do imposto de renda pelo formulário completo.

Mesmo com a declaração sendo realizada uma vez por ano, as doações para projetos e entidades podem ser feitas durante qualquer período, gerando dedução fiscal na próxima declaração. Hoje, no estado do Amapá, por exemplo, apenas 0,22% do valor que poderia ter sido destinado para ações sociais foram repassados pelos contribuintes durante a declaração do imposto de renda. O Estado tem potencial para destinar mais de R$ 41 milhões, um valor que pode ajudar centenas de projetos e entidades.

Fundada pelo advogado Renato Paixão, a iniciativa é voltada para pessoas físicas e empresas, que podem acompanhar para onde vai o valor destinado e o andamento do projeto que foi escolhido para receber essa ajuda. Esse também é um dos diferenciais do movimento: o contribuinte pode escolher para qual projeto deseja enviar o incentivo e ter a garantia de que os valores direcionados para ações de âmbito cultural, social ou esportivo, contribuirão para o desenvolvimento das pessoas envolvidas.

Por meio da plataforma IRdoBEM.com.br, o contribuinte pode fazer todo o passo a passo, como calcular o quanto poderá destinar, escolher o projeto que deseja ajudar e acompanhar como essa contribuição está fazendo a diferença para o projeto e para a população. Para o fundador do movimento, é uma felicidade ser o canal que oportuniza essas ações para transformar vidas. “Existem apenas dois caminhos para quem paga o I.R.: permanecer lamentando a alta carga do imposto e simplesmente deixar para o Governo Federal ou conhecer o Lado Bom do Imposto, utilizando parte do I.R. para ações transformadoras”, finaliza Paixão.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...