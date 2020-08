PF deflagra operação contra crimes ambientais e fundiários no Amapá

Macapá/AP – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (11/8), a Operação Terra do Nunca*, com objetivo subsidiar investigação do Ministério Público Federal no Amapá (MPF/AP) que apura fraudes em licenças ambientais e processos de regularização fundiária de terras da União, no Amapá.

Cerca de 16 policiais federais dão cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Macapá/AP.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, por crimes ambientais e fundiários e, se condenados, as penas poderão chegar a 15 anos de reclusão.

*Operação Terra do Nunca – as terras requeridas jamais poderiam ter sido regularizadas, dada a falta de requisitos legais, sendo obtidas por meio de fraudes.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...