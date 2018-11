WhatsApp confirma que terá anúncios nos Status

Ainda não há previsão para que as propagandas apareçam nos Status

André Fogaça

O WhatsApp confirmou que utilizará estratégia semelhante ao do Instagram para inserir publicidade no meio da reprodução dos Status. A informação vem de Chris Daniels, vice-presidente da empresa, que afirma que essa será a forma primária de monetização para a plataforma de mensagens que o Facebook comprou.

O Status é a parte do WhatsApp que permite que as pessoas publiquem vídeos curtos com visibilidade de 24 horas, exatamente como acontece no Snapchat e da mesma forma como o Instagram fez com os Stories. O Instagram começou a utilizar este espaço para publicidade ao inserir alguns vídeos patrocinados entre uma e outra reprodução. É assim que o WhatsApp promete fazer.

Os planos de monetização da plataforma são antigos e fizeram até mesmo que seus criadores deixassem a empresa, como foi o caso de Brian Acton que saiu do Facebook no ano passado, por discordar da forma como Zuckerberg pretendia fazer dinheiro com o aplicativo mensageiro.

