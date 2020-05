WhatsApp libera nova versão do aplicativo para Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta quinta-feira (28), uma nova atualização para os usuários da plataforma.

A recente versão modificada, de número 2.20.172, está disponível apenas para o sistema operacional Android.

Veja também:

Amapá tem 8.152 casos confirmados, 9.527 em análise laboratorial, 3.323 pessoas recuperadas e 198 óbitos

PF deflagra 2a Fase da Operação Virus Infectio no Amapá

Fundação Amazonas Sustentável realiza atividades virtuais na Semana do Meio Ambiente

Com isso, todos os utilizadores do sistema do Google podem baixar o novo update (saiba como atualizar neste link).

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a recente atualização libera algumas correções internas no app.

Via Metro Jornal

Curtir isso: Curtir Carregando...