Inep divulgou o perfil dos inscritos para o Enem 2019, confira

Mulheres, pardos e jovens estão entre a maioria

O perfil dos candidatos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os dados mostram que entre os mais de 5 milhões de inscritos deste ano, um perfil se destaca: mulheres (59,5%), pardas ou negras (59,1%) e com idades de 21 a 30 anos (26,07).

O exame, que acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro, também contará com a participação de 616.673, que equivalem a 12,1% dos inscritos como treineiros. Estudantes que não irão concluir o ensino médio em 2019 mas que fazem o Enem para experimentar a rotina de candidato, conhecer o formato do conteúdo cobrado no exame e para autoavaliar os conhecimentos.

Preparatório Enem

Confira outros dados:

Estados com maior porcentual de participantes

São Paulo – 16%

Minas – 10,5%

Bahia – 7.8%

Sexo dos candidatos

Mulheres – 59,5%

Homens – 40,5%

Faixa etária

Menor que 16 – 2,2%

Igual a 16 – 7,5%

Igual a 17 – 17,8%

Igual a 18 – 15,9%

Igual a 19 – 10,8%

Igual a 20 – 7,6%

De 21 a 30 – 26,7%

De 31 a 59 – 11,4%

Maior ou igual a 60 – 0.2%

Cor/Raça

Amarela – 2,3%

Branca – 36%

Indígena – 0,6%

Não declarada – 2%

Parda – 46,4%

Preta – 12,7%

