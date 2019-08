Enade 2019: instituições de ensino têm até 30/08 para retificar informações

Etapa deve ser realizada exclusivamente pelo Sistema Enade.

As instituições de ensino superior têm até o próximo dia 30 para corrigirem as informações com os dados dos estudantes e cursos que serão submetidos ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), edição 2019. Se algum dado inconsistente não for retificado até o fim do prazo, aluno e instituição podem ficar de fora da prova. As alterações devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema Enade.

Este ano serão avaliados os estudantes dos cursos vinculados às áreas de Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e áreas afins; Engenharias e Arquitetura e Urbanismo; e grau de tecnólogo nos cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança.

O Enade serve como pré-requisito para conclusão do curso, colação de grau e obtenção do diploma, além de, avaliar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes da graduação.

O instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do teste, divulgou que a prova está marcada para acontecer no dia 24 de novembro. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no Exame deve constar em seu histórico escolar.

Agência Educa Mais Brasil

