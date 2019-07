Balcão do Cidadão Correios facilita o acesso a serviços

Os Correios lançaram na sexta-feira (19), em Macapá, o Balcão do Cidadão. A estratégia visa ampliar a parceria com instituições públicas e privadas para a oferta de serviços e outras conveniências nas agências dos Correios. É uma oportunidade na utilização da infraestrutura e da capilaridade da unidades de atendimento da empresa para expandir a prestação de multisserviços aos cidadãos.

Durante o evento, o Superintendente Estadual dos Correios em exercício, Benedito Vieira, ressaltou o avanço acelerado das tecnologias e o quanto é importante que os Correios estejam inseridos nesse processo de mudanças, colaborando com a inclusão social e promoção de políticas públicas.

O Diretor Presidente da Escola de Administração Pública do Amapá, Jorielson Nascimento, destacou o Balcão do Cidadão como uma ferramenta de valor social, que reafirma o compromisso da empresa em desenvolver serviços que atendam a sociedade como um todo.

O representante da AMPREV (Amapá Previdência), Gaudêncio Guimarães, falou durante o evento, sobre a assinatura do Protocolo de Intenções já assinado com os Correios pelo Diretor Presidente, Rubens Belnimeque. Gaudêncio ressaltou a capilaridade dos Correios como fator principal de facilitação do acesso, pelos associados, aos serviços daquela unidade previdenciária.

Conveniência e proximidade

Única empresa pública presente em todos 5.570 municípios brasileiros, os Correios já prestam vários serviços públicos em suas agências como a emissão, regularização e alteração de CPF, emissão de certificado digital, entrada no seguro por acidente de trânsito (DPVAT), distribuição de kit de conversão para recepção do sinal digital de TV e pagamento de aposentados de INSS por meio do Banco Postal. Alguns pilotos já foram realizados com sucesso dentro da proposta do Balcão do Cidadão como a emissão de Carteira de Identidade no Estado do Rio Grande do Norte; emissão de Carteira de Trabalho no Estado de São Paulo; e recadastramento escolar na cidade de Belo Horizonte/MG.

Com a ampliação de novas parcerias com a administração pública por exemplo, os mais de 11 mil pontos de atendimento dos Correios espalhados pelo país se tornam centrais de serviços do governo, locais onde os cidadãos podem encontrar serviços importantes e necessários no seu dia a dia. Assim, será possível gerar economia aos cofres públicos, encurtar distâncias e proporcionar melhor qualidade de vida aos brasileiros.

Curtir isso: Curtir Carregando...